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強制罪判刑 插隊丟錢買限量酒 拘役20天

聯合報／ 記者陳宏睿／台中報導

台中市蔡姓男子前年底，新光三越百貨以插隊、丟錢方式，取得一罐限量洋酒，一審原判蔡無罪，二審認定涉犯強制罪，改判拘役20天。本報資料照片
台中市蔡姓男子前年底，新光三越百貨以插隊、丟錢方式，取得一罐限量洋酒，一審原判蔡無罪，二審認定涉犯強制罪，改判拘役20天。本報資料照片
蔡姓男子前年底到台中新光三越百貨欲買限量洋酒，不顧業者排隊要求，先在百貨開門前從逃生通道進入，趁業者開放排隊時搶先從二樓通道占到三號位，業者不發號牌給蔡，蔡竟趁其他顧客結帳時丟下錢後直接拿走洋酒，被依強制罪送辦。一審判蔡無罪，二審認定蔡行為使業者行無義務之事，改判拘役廿天，得易科罰金。

判決指出，新光三越百貨前年十二月廿六日，開放限量廿瓶的洋酒快閃活動，消費者需等百貨當天上午十時卅分開門，從百貨前門或後門排隊進入，再到二樓專櫃依序購買。

蔡男發現排隊人潮眾多，先利用逃生通道前往百貨十三樓影城，再從影城走逃生梯至二樓，躲在二樓角落。

活動開放後，蔡直接衝向排隊處，搶到現場排序三號位置，遭到其他顧客質疑，業者現場宣布，非從一樓排隊顧客不符合排隊資格，工作人員不會發放號碼牌。

蔡男仍強搶號碼牌，業者告知「不會賣給你，請你離場」，蔡仍堅持在現場，有顧客報警，警方到場認為是消費糾紛，請蔡離開排隊隊伍。

蔡男後來見開始販售限量洋酒，趁店員結帳時不注意，丟下四三八○元就拿走一瓶洋酒，當時警方仍未離場，當場將蔡男逮捕，檢方依強制送罪嫌起訴。

一審認為，蔡未對現場員工施暴、脅迫，判無罪。台中高分院合議庭認定，蔡從員工手中搶走號碼牌，使員工無法發給排在第廿位顧客，另拿走洋酒使員工無法賣給其他客人，妨害員工銷售業務，壓迫其交易自由，構成強制罪既遂，改判拘役廿天，得易科二萬元。

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