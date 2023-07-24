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恐怖鄰居水塔投滅鼠藥 判5月

聯合報／ 記者林昭彰／新北報導

新北地方法院外觀。圖／聯合報系資料照
新北地方法院外觀。圖／聯合報系資料照
新北市中和區洪姓男子三年前因和社區主委楊姓男子不和，涉將滅鼠藥投進對方的私人水塔，楊男家人因此皮膚過敏，事後將水塔上鎖並裝設監視器，當場抓到洪男企圖再度下藥。新北地方法院審理後依傷害罪判處洪男五個月有期徒刑，可上訴。

檢警調查，洪男二○二○年八月間，將可能造成急性中毒的滅鼠藥，偷偷投進楊男家設於頂樓的私人水塔內；楊男家人事後出現皮膚紅腫搔癢等過敏反應，夫妻倆發現飲用水有異味，檢查水塔發現有藍綠色懸浮異物，報警採樣送檢，驗出滅鼠藥毒性成分。

二人懷疑遭惡意下毒，在頂樓安裝監視器，並將水塔蓋上鎖。同年月卅日下午一時許，楊妻從監視器看見洪男爬上水塔鬼鬼祟祟，立刻衝到頂樓，洪男見狀急忙把手伸出外牆，將寶特瓶內容物往樓下傾倒。

警方隨後陪同楊男趕抵，至樓下防火巷採集洪男倒下的藍綠色顆粒狀物品，送驗後發現與之前水塔驗出的滅鼠藥成分相同。

洪男辯稱，因不滿楊男霸占主委職務廿多年，當天只是把肥料投進水塔，想給楊一個教訓，喝了頂多拉肚子，沒有想要置人於死，也矢口否認之前曾投放任何物品進對方的水塔。

合議庭依據被害者指證、監視器畫面、處理員警證詞、警方鑑定書，及被告警詢時所述等證據，判定就是洪男下藥，依傷害人之健康罪判刑五個月。檢方另起訴洪男妨害公眾飲水罪嫌，但合議庭認為私人水塔非供應社區全體住戶使用，此部分不構成，判無罪。

監視器 家人

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