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法界看法／貼文惡意難舉證 定罪反成寒蟬效應

聯合報／ 記者張議晨／高雄報導

女子對城中城大火發評論，被依違反選罷法「意圖使人不當選」起訴，獲判無罪。圖／聯合報系資料照片
女子對城中城大火發評論，被依違反選罷法「意圖使人不當選」起訴，獲判無罪。圖／聯合報系資料照片
傅女在臉書社團針對城中城大火發評論，被依違反選罷法「意圖使人不當選」起訴，獲判無罪，該法構成要件包含散布謠言或傳播不實事項，法界直指要達到「真實惡意」才可能定罪，但真實惡意舉證困難，政治人物言行本就應被選民放大解釋，若輕言定罪，反造成寒蟬效應。

本案判決書指出，選罷法所定意圖使人不當選而散布謠言或傳播不實事項罪，是刑法310條誹謗罪的特別法，該罪又多了「散布謠言或傳播不實之事」，也就是虛構事實為客觀犯罪的構成要件，但仍得看行為人是否具真實犯意。

而真實惡意舉證責任，除須證明行為人所稱是「不實言論」外，還包含利用不實言論以文字、圖畫影像傳播，導致事實毫無合理懷疑的程度，即構成該法罪責。

以傅女來說，檢方雖以選罷法起訴，但法院認為發文內容已盡查證義務，相關議題媒體已報導，檢方舉證不出她的「惡意」，很難定罪。

曾任檢察官、律師李茂增表示，藝人、政治人物等公眾人物，言行舉止會受更嚴格檢視，評論其行為程度，有更大容許空間，相較市井小民間言論衝突，公眾人物舉證責任應更充足，關鍵仍在評論對象的「背景」及評論內容是否合乎公眾利益。

李茂增認為，政治人物與一般民眾本就處於資訊不對等狀況，市民評論市政用詞不一定精準，若評論之事無關私德，只要經過查證且合理確信為真實，構成犯罪可能性就低。

選罷法 律師

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