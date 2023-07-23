中影設局「1元收特別股」坑殺魏德聖？ 法界：導演恐站不住腳

魏德聖。圖／聯合報系資料照片

魏德聖傳出因欠郭台強4500萬元，名下資產遭到台北地方法院查封。魏德聖的果子電影指控，中影未履行投資協議，設局以不合理的價格買回特別股，更虛構借款債務。但中影回應說，雙方同意章程明訂，中影可以新台幣1元收回特別股，且魏德聖欠款4500萬是單純民事借貸，其中並無欺騙或不法。

對此，法界認為，電影著作權賣給金主的錢還不夠，就需另外借錢，持有「本票」者就能強制執行，而收購特別股的條件也是果子電影在章程同意的。齊柏林之子齊廷洹也分析指出，齊柏林拍攝電影時也曾遇資金不足的狀況，向企業籌措資金時，就講明是「贊助」，魏德聖要是一開始能講明白是贊助不是合資，就不會衍生後續的事情。

價值一元的特別股

魏德聖傳出因欠郭台強4500萬元，名下資產遭到台北地方法院查封。對此，魏德聖與其創辦的果子電影公司聲明說，果子電影拍攝電影《賽德克·巴萊》時，遭遇財務缺口，向郭台強借款5千萬，後續雙方於100年1月簽訂投資合約，前前述借款轉為投資款。

郭台強於100年特別開設中影國際公司，並透過該企業投資果子電影，但成立時並未履行前項投資合約，給予果子電影應有的股份。後續，中影國際更用5億5191萬2100元買下電影《賽德克·巴萊》著作權，果子電影出資1億7千萬元取得1500萬特別股、200萬普通股。但隨後就遭中影國際以1元不合理的價格買回。

中影表示，由中影國際公司以5億5191萬2100元購入賽德克巴萊電影版權，均有相關匯款資料及三方簽署之契約為憑。此外，果子公司認購股份時也同意章程所載，「乙種特別股於中影國際公司淨值低於普通股股本時，由中影國際公司以新台幣1元收回價格，隨時收回。」

6500萬是設局？

此外，郭台強名下鑫鴻國際投資股份有限公司主張，持有魏德聖與果子電影於2021年7月7日共同簽發的4500萬元本票，經提示後未獲付款，向北院聲請強制執行獲准。

果子電影表示，中影國際後續趁魏德聖拍攝影片忙碌之際，設局要求簽發4500萬元本票提供擔保，實際上雙方並無債務債權關係。果子電影控訴，是中影國際虛構借款債務，迫使果子電影簽發本票，導致該公司辦公室及銀行資產皆遭扣押，將依法尋求法律救濟途徑。

中影國際解釋說，是因果子電影有資金周轉需求，由郭台強個人投資公司鑫鴻國際投資股份有限公司借款6500萬元，但果子公司因屆期無法清償還款，以中影200萬股普通股作價抵銷2000萬元，剩餘4500萬元債務改由果子電影有限公司與魏德聖個人負連帶清償責任，並共同簽發本票。

法界：魏站不住腳

對於兩造說法，東吳大學法律系助理教授章忠信透過粉專表示，兩者合作模式為：郭台強的中影國際公司出錢買下《賽德克．巴萊》的著作權，果子公司認購中影國際公司部分股權，間接享有收益。但《賽德克．巴萊》票房八億仍不足拍攝成本，果子公司依約以低價讓出特別股回給中影國際公司。

他說，此外，著作權賣給金主的錢不夠，還要另外借錢。如果票房無法賺大錢，開本票借的錢逾期未還款，仍能直接以本票強制執行，法律上沒有爭議，「金主投資文創，絕對會先想到萬一票房不佳時，自己投資利益之確保。」

律師郭聯斌也回應表示，中影與果子電影的投資章程寫明「特別股在一定條件下可以用1元的價格回收」，可見最初的投資架構就是如此。他說，問題是出在果子起初同意了這個「帶有不利條款的投資案」，而不在於後來這個條款的執行。

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