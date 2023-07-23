逛寶雅摔斷肌腱求償150萬 法官還原真相：是她腿無力

孟姓女子到高雄寶雅百貨逛街，意外摔斷左膝肌腱，孟女主張寶雅樓梯沒設防滑措施害她滑倒，求償150萬元，但一、二審法官勘驗賣場監視器畫面，發現孟女倒地畫面與滑倒狀況有別，比較像是腳沒力「軟腳」跌倒，受傷原因與賣場無關，判她敗訴確定。

判決指出，去年1月3日孟女到寶雅三民區分店購物，左右手都抱著商品，從二樓走樓梯下樓時，距離一樓地板只剩兩階，卻突然摔倒造成左膝肌腱受傷。

孟女主張賣場樓梯地板質地光滑，阻力相對低，且防滑溝凹槽或凸起不明顯，無法發揮止滑作用，包含醫療費、工作損失等，怒告求償150萬元。賣場則喊冤，稱孟女受傷原因與公司無關，並拿出監視器影片佐證。

法院審理時，法官當庭勘驗監視器畫面，發現孟女左腳踩在離地面第2階樓梯時，疑似支撐力不足呈現彎曲狀態，身體重心失衡向右傾斜。

而孟女右手因拿著貨品也沒法抓住樓梯扶手，因而跌坐在樓梯上，從畫面顯示的跌倒狀況來看，不像是樓梯太滑而產生腳底往前、往下滑的動作，應該是雙腳無力支撐，膝蓋陸續彎曲，最終跌坐在梯面，認定受傷與賣場無關，判她敗訴。

孟女不服再上訴，主張磁磚樓梯沒有止滑設施，級高尺寸不符建築技術規則。寶雅再反駁，稱樓梯規格涉有防滑溝，經高雄市政府安全檢查合格，符合相關建築技術規則，孟女是自己腳無力摔倒，跟樓梯無關。

高雄高分院審理後，法官再勘驗監視器畫面，根據孟女上樓的畫面，發現她步行略顯跛足，且有點吃力，下樓時也是雙腳踏到同階後，再緩慢下樓，與一般健康人雙腳輪流各踩一階的方式不同，應該是她腿部「無力」才會這樣。