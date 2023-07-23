快訊

「告別所有的鳥」！馬斯克預告推特最快明天換商標

每4間有1間！ 老屋買氣夯、專家曝4種房最易都更

杜蘇芮路徑今明是關鍵 彭啟明：全台幾乎被暴風圈壟罩

聽新聞
test
0:00 / 0:00

逛寶雅摔斷肌腱求償150萬 法官還原真相：是她腿無力

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

孟姓女子到高雄寶雅百貨逛街，意外摔斷左膝肌腱，孟女主張寶雅樓梯沒設防滑措施害她滑倒，求償150萬元，但一、二審法官勘驗賣場監視器畫面，發現孟女倒地畫面與滑倒狀況有別，比較像是腳沒力「軟腳」跌倒，受傷原因與賣場無關，判她敗訴確定。

判決指出，去年1月3日孟女到寶雅三民區分店購物，左右手都抱著商品，從二樓走樓梯下樓時，距離一樓地板只剩兩階，卻突然摔倒造成左膝肌腱受傷。

孟女主張賣場樓梯地板質地光滑，阻力相對低，且防滑溝凹槽或凸起不明顯，無法發揮止滑作用，包含醫療費、工作損失等，怒告求償150萬元。賣場則喊冤，稱孟女受傷原因與公司無關，並拿出監視器影片佐證。

法院審理時，法官當庭勘驗監視器畫面，發現孟女左腳踩在離地面第2階樓梯時，疑似支撐力不足呈現彎曲狀態，身體重心失衡向右傾斜。

而孟女右手因拿著貨品也沒法抓住樓梯扶手，因而跌坐在樓梯上，從畫面顯示的跌倒狀況來看，不像是樓梯太滑而產生腳底往前、往下滑的動作，應該是雙腳無力支撐，膝蓋陸續彎曲，最終跌坐在梯面，認定受傷與賣場無關，判她敗訴。

孟女不服再上訴，主張磁磚樓梯沒有止滑設施，級高尺寸不符建築技術規則。寶雅再反駁，稱樓梯規格涉有防滑溝，經高雄市政府安全檢查合格，符合相關建築技術規則，孟女是自己腳無力摔倒，跟樓梯無關。

高雄高分院審理後，法官再勘驗監視器畫面，根據孟女上樓的畫面，發現她步行略顯跛足，且有點吃力，下樓時也是雙腳踏到同階後，再緩慢下樓，與一般健康人雙腳輪流各踩一階的方式不同，應該是她腿部「無力」才會這樣。

合議庭認為，孟女摔倒時，左腳膝蓋彎曲無力支撐身體，接著右膝也跟著彎曲，導致身體順勢往右邊倒下，與滑倒狀況有別，根據她上下樓狀況，可認是雙腳無力造成，另寶雅樓梯設有防滑溝，並通過設備安全檢查，綜合事證後判孟女敗訴確定。

高雄一名婦人逛寶雅摔斷肌腱，向寶雅求償150萬元敗訴確定。示意圖。本報資料照片
高雄一名婦人逛寶雅摔斷肌腱，向寶雅求償150萬元敗訴確定。示意圖。本報資料照片

監視器 肌腱 建築

延伸閱讀

連安全帽也偷！台南警1個多月調閱上百監視器逮4男女

連偷3次！台女橫掃日本無人店餃子 店家看監視器傻眼：好大膽

監視器拍到「短尾胖橘貓」闖國家公園！研究員細看嚇傻：國寶特有種首次現身

3分鐘畫面曝！情侶搭纜車「空中激戰」 完事見監視器1反應讓眾人傻眼

相關新聞

收容人親友探監錄影發限動 北監：該親友禁止探監3個月

台北監獄昨天傳出收容人親友接見時違規使用手機錄影，影片還上傳社群網站限時動態，引發議論，監所遭質疑管理鬆散；台北監獄解釋...

逛寶雅摔斷肌腱求償150萬 法官還原真相：是她腿無力

孟姓女子到高雄寶雅百貨逛街，意外摔斷左膝肌腱，孟女主張寶雅樓梯沒設防滑措施害她滑倒，求償150萬元，但一、二審法官勘驗賣...

新竹工程師DIY 5把手槍…可射穿豬皮肉 法官判緩刑

新竹朱姓工程師前年起以每月1至2次頻率，在網拍購入空氣槍，接著以更換彈簧方式，增強空氣槍射擊動能，陸續自製出5把改造槍枝...

男子不滿探視孩子遭拒 持鋁棒攻擊前妻老闆反遭壓制

46歲許姓男子於20日晚上自台南住家南下，至屏東東港華僑市場前，找前妻要求探視孩子，雙方因此發生爭執，過程中與前妻老闆3...

台灣東洋藥品爆藥價差遭檢調搜索 前總經理400萬交保

台灣東洋藥品工業（4105）因爭取BNT疫苗破局，遭士林地檢署涉內線交易，此次檢方再接獲檢舉，懷疑東洋另涉「藥價差」案，...

台中男新光三越插隊丟錢買限量酒 無罪變有罪原因在此

台中市蔡姓男子前年底在新光三越百貨，欲買限量洋酒，蔡不顧業者排隊要求，先在百貨開門前，以逃生通道進入，趁業者開放排隊時，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦