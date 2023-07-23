影／彰化婦人被騙260萬 還要再奉上300萬 警扮外送員逮車手

彰化縣員林警分局近日接獲當舖業者表示一名婦人拿地契要來典當借款逾百萬元，認為可疑通報警方，發現婦人要拿三百萬元給詐騙集團投資，警方即時攔阻追查，前天更喬裝成外賣員在超商外埋伏，在婦人交款給車手時，一舉逮捕廖姓車手送辦，員林警方一年來已成功攔阻詐騙逾4千萬元。

員林警分局近期已攔阻多起數百萬元詐騙案，避免民眾一生心血付之流水，本月1 9日員林莒光派出所接獲轄內當舖業者通報，一名婦人拿著地契要來典當借150萬元，業者認為可疑通報警方。

警方深入了解後發現婦人被詐騙集團喬裝的網友詐騙，跟她說加入投資股票社群軟體群組，可以賺大錢，婦人分五次已將260萬元匯給網友幫她操作，網友秀出她獲利不少，再鼓吹她加碼才能賺更多，但婦人帳戶裡已沒錢，只好拿地契去借錢，第六次要再給詐騙集團300萬元，幸好被當舖業者發現有異，警方也苦口婆心勸說下，婦人才驚覺自己受騙，配合警方偵辦。

婦人跟網友約定21日在員林市某超商要再交三百萬元，警方甚至扮成外賣員埋伏在外，在車手坐下來正要跟婦人收款時，一舉逮捕廖姓車手，依詐欺及洗錢防制法移送彰化地檢署偵辦。

近期員林莒光派出所半年來就攔阻近30件詐騙案，另一件大額詐騙則是一名臉書暱稱「流浪男孩」的男網友日前主動私訊另一名張姓婦人，二人相談甚歡並以老公、老婆互稱，男網友說要介紹她1個穩賺不賠的投資機會，要她先進去詐騙集團架設的投資網頁察看。

張婦在好奇心驅使下，即登入假投資交友網站，客服人員向張婦宣稱，在該網站投資可穩賺不賠，只要投資100萬元，保證在短期內可獲取200％的高額報酬，由於網頁下方留言亦有多名網友現身說法，PO文自稱曾投資獲利，營造多人獲利的假訊息，張婦信以為真，當日即至銀行欲匯300萬元到指定帳戶內，在行員與警方聯合勸阻下，才保住張婦的積蓄。