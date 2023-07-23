新竹工程師DIY 5把手槍…可射穿豬皮肉 法官判緩刑
新竹朱姓工程師前年起以每月1至2次頻率，在網拍購入空氣槍，接著以更換彈簧方式，增強空氣槍射擊動能，陸續自製出5把改造槍枝。警方以活豬射擊測試，發現彈丸單位面積動能達24焦耳／平方公分，足以穿入豬隻皮肉層，認定槍枝具有殺傷力。新竹地院依非法製造空氣槍共5罪判朱男有期徒刑2年，併科罰金10萬元，緩刑5年，並向公庫支付10萬元及提供120小時義務勞務。
判決書指出，擁有碩士學歷、現職為工程師的朱男明知可發射金屬或子彈具有殺傷力的空氣槍，未經中央主管機關許可不得持有、製造。但朱男卻從2021年開始，以每月1至2次頻率，上網購入未具有殺傷力的空氣槍，再以更換彈簧方式，將空氣槍改造成3把非制式空氣槍、1把口徑5.5mm之ARTEMIS製CP2型制式空氣槍以及1把口徑5.5mm之ARTEMIS製制式空氣槍。
朱男將5把槍枝藏在自家住所，警方接獲情資，去年10月13日上午7時30分許在朱男住處搜出5把自製改造手槍，經刑事局鑑驗發現，槍枝彈丸單位面積動能足以穿入人體皮肉層，以活豬射擊測試，發現彈丸單位面積動能達24焦耳／平方公分，足以穿入豬隻皮肉層，認定槍枝具有殺傷力。
法官認為，槍枝屬高度危險物品，極易對他人生命、身體造成傷害，非法持有槍枝對社會治安潛藏高度危害，審酌朱男犯後坦承犯行、尚知悔悟，又有精神官能症，最後依非法製造空氣槍共5罪判朱男有期徒刑2年，併科罰金10萬元，緩刑5年，緩刑期間付保護管束，判決確定後2年內向公庫支付10萬元及提供120小時義務勞務。
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