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酒駕零容忍 竹市警上半年加強取締量能增加約47%

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導

酒駕肇事多，政府零容忍，新竹市警方統計，今年上半年1至6月取締酒後駕車件數688件，其中，觸犯公共危險罪有339件，相較去年上半年取締件數468件（公共危險罪271件）共增加220件（公共危險罪增加68件），取締量能增加約47%，呼籲民眾千萬別以身試法。

警方指出，今年6月30日道路交通管理處罰條例修正施行上路，規定酒後駕車車輛一律「當場」扣牌2年，車主無法再像過去自行至監理站執行吊扣車牌，車輛當場也會被拖吊移置保管，遏止酒後駕車駕駛人再次上路的可能性，降低酒後駕車事故的風險。

警方說，透過加強取締，竹市上半年酒後駕車交通事故較去年同期減少8件（今年上半年發生55件，去年上半年發生63件），但酒後駕車防制工作絕不能鬆懈，市警局仍會不分日夜地強化取締酒後駕車執法工作，持續針對轄內餐廳等飲酒場所及易發生酒駕肇事路段，規劃勤務執行、加強臨(路)檢。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

竹市警方統計，今年上半年1至6月取締酒後駕車件數688件，其中，觸犯公共危險罪有339件，相較去年上半年取締件數468件（公共危險罪271件）共增加220件（公共危險罪增加68件）。圖／新竹市警方提供
竹市警方統計，今年上半年1至6月取締酒後駕車件數688件，其中，觸犯公共危險罪有339件，相較去年上半年取締件數468件（公共危險罪271件）共增加220件（公共危險罪增加68件）。圖／新竹市警方提供

酒駕

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