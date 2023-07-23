收容人親友探監錄影發限動 北監：該親友禁止探監3個月

台北監獄昨天傳出收容人親友接見時違規使用手機錄影，影片還上傳社群網站限時動態，引發議論，監所遭質疑管理鬆散；台北監獄解釋，該名收容人親友拍攝時間僅短短３秒，而現場管理人員當時正好在處理其他接見窗口違規使用手機情況，所以未第一時間發現。另外，該名收容人親友違規使用手機錄影，情節重大，禁止探監３個月，至於收容人的懲處有待進一步調查。。

據了解，事情發生在本月21日，北監一名江姓收容人的親友前往探視，但未遵守接見室禁止使用通訊或錄音錄影器材，持手機對著江姓收容人拍，事後還將影片上傳IG限時動態，內容標註「整條路闖紅燈就為了看你」。

由於日前才傳台北市夜店殺警案受刑人易寶宏外役監服刑期間利用返家探親機會聚會飲酒又替特種行業打廣告，此次台北監獄爆出收容人家屬接見室違規錄影，引發網友議論，監所被質疑管理鬆散。

台北監獄強調，監所針對接見禁用手機均有相關公告，接見室也有標誌提醒民眾切勿違規，現場也有管理人員巡視。至於為何會有畫面流出，主要因為該收容人親友拍攝時間僅短短３秒，管理人員當時又在處理隔壁窗口違規使用手機情形，所以未第一時間發現。由於違規拿手機拍攝的是收容人親友，因此初步懲處是針對該名親友禁止探監３個月，收容人懲處部分則須進一步調查是否事前知情或同意。