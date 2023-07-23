快訊

大阪開往關西機場電車內一男「持刀亂刺」3人受傷、凶嫌被捕

電池健康度下降？ 快打開「最佳化電池充電」教iPhone充電

堅果和種子可護腦，但哪一樣最有益？神經科醫師和阿茲海默症專家都說是它

男子不滿探視孩子遭拒 持鋁棒攻擊前妻老闆反遭壓制

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導

46歲許姓男子於20日晚上自台南住家南下，至屏東東港華僑市場前，找前妻要求探視孩子，雙方因此發生爭執，過程中與前妻老闆38歲何姓男子發生口角衝突，許男氣憤持鋁棒毆打何男，反遭對方壓制在地，雙方扭打引路人側目，警方獲報到場維持秩序，雙方驗傷後均檢具診斷證明書互告，警方依傷害罪嫌函送。

據悉，46歲許男與前妻育有2名未成年子女，他因家暴等原因與前妻離婚，遭對方申請保護令限制其探視權，他在20日晚上11點左右開車到前妻位於東港華僑市場前的工作地點，希望能看孩子，疑遭對方拒絕，雙方發生爭執，過程中，前妻老闆何男出面制止，引發許男不滿。

警方指出，許男拿出放置於車上的短鋁棒，朝何男多次攻擊，卻反遭對方壓制在地，衝突造成何男四肢多處擦挫傷，許男則頭部受撞擊疼痛。

警方獲報到場協處，許男還不斷向對方叫囂威嚇，立即將2人帶回詢問，雙方驗傷後均檢具診斷證明書互相提出告訴，全案依傷害罪嫌函送屏東地檢署偵辦。

46歲許男於20日晚上至前妻位於屏東縣東港華僑市場前的工作地點，希望能探視孩子，雙方發生爭執，並與前妻老闆38歲何男爆發衝突，他持鋁棒攻擊反遭對方壓制在地。圖／翻攝自臉書社團「東港好厝邊」
46歲許男於20日晚上至前妻位於屏東縣東港華僑市場前的工作地點，希望能探視孩子，雙方發生爭執，並與前妻老闆38歲何男爆發衝突，他持鋁棒攻擊反遭對方壓制在地。圖／翻攝自臉書社團「東港好厝邊」

屏東 傷害罪 老闆

延伸閱讀

又傳醫療暴力！酒醉男闖金門醫院 急診室探病被攔竟動粗

獨／台中八大女潑滾燙火鍋太狠了 檢也怒斥「非人道酷刑」求重判

女警開巡邏車撞傷女大生涉持假驗傷單報復 遭誣告罪起訴 警：決不護短

嘿咻到一半吵架變全武行 台中年輕男女互捏乳頭、踹下體

相關新聞

收容人親友探監錄影發限動 北監：該親友禁止探監3個月

台北監獄昨天傳出收容人親友接見時違規使用手機錄影，影片還上傳社群網站限時動態，引發議論，監所遭質疑管理鬆散；台北監獄解釋...

男子不滿探視孩子遭拒 持鋁棒攻擊前妻老闆反遭壓制

46歲許姓男子於20日晚上自台南住家南下，至屏東東港華僑市場前，找前妻要求探視孩子，雙方因此發生爭執，過程中與前妻老闆3...

台灣東洋藥品爆藥價差遭檢調搜索 前總經理400萬交保

台灣東洋藥品工業（4105）因爭取BNT疫苗破局，遭士林地檢署涉內線交易，此次檢方再接獲檢舉，懷疑東洋另涉「藥價差」案，...

台中男新光三越插隊丟錢買限量酒 無罪變有罪原因在此

台中市蔡姓男子前年底在新光三越百貨，欲買限量洋酒，蔡不顧業者排隊要求，先在百貨開門前，以逃生通道進入，趁業者開放排隊時，...

批陳其邁縱容城中城大火遭搜索 法官保她言論自由判無罪

高雄傅姓女子去年9月25日下午4時許，在臉書20多個藍營社團發文稱造成46死的城中城大火，是陳其邁縱容建商縱火，「假裝不...

水電工超速撞死回轉重機 曾無照肇事又上路二審改重判

20歲陳姓水電工去年6月3日開車行經枋山鄉成功路、台1線路口時，與騎乘重機回轉的劉姓男大學生碰撞，劉男被撞飛拖行，傷重不...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦