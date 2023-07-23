男子不滿探視孩子遭拒 持鋁棒攻擊前妻老闆反遭壓制

46歲許姓男子於20日晚上自台南住家南下，至屏東東港華僑市場前，找前妻要求探視孩子，雙方因此發生爭執，過程中與前妻老闆38歲何姓男子發生口角衝突，許男氣憤持鋁棒毆打何男，反遭對方壓制在地，雙方扭打引路人側目，警方獲報到場維持秩序，雙方驗傷後均檢具診斷證明書互告，警方依傷害罪嫌函送。

據悉，46歲許男與前妻育有2名未成年子女，他因家暴等原因與前妻離婚，遭對方申請保護令限制其探視權，他在20日晚上11點左右開車到前妻位於東港華僑市場前的工作地點，希望能看孩子，疑遭對方拒絕，雙方發生爭執，過程中，前妻老闆何男出面制止，引發許男不滿。

警方指出，許男拿出放置於車上的短鋁棒，朝何男多次攻擊，卻反遭對方壓制在地，衝突造成何男四肢多處擦挫傷，許男則頭部受撞擊疼痛。