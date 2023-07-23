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台中男新光三越插隊丟錢買限量酒 無罪變有罪原因在此

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市蔡姓男子前年底在新光三越百貨，欲買限量洋酒，蔡不顧業者排隊要求，先在百貨開門前，以逃生通道進入，趁業者開放排隊時，搶先從2樓通道，占到3號位，業者不發號牌給蔡，蔡即等到其他顧客結帳時，丟下4380元後，拿走洋酒，蔡遭強制罪送辦，一審原認定蔡無罪，但二審認定蔡行為使業者行無義務之事，判拘役20天，得易科2萬元。

判決指出，新光三越百貨在前年12月26日，開放限量20瓶的「麥卡倫Harmony Rich Cacao酒款」快閃活動，欲購買的消費者需等百貨在當天上午10時30分開門後，從百貨前門或後門排隊進入，從往2樓專櫃依序購買。

蔡姓男子在當天前往現場後，發現排隊人潮眾多，蔡就先利用百貨的逃生通道，前往百貨的13樓影城，再從影城走安全逃生梯前往2樓，經百貨樓管人員發現後，蔡先躲在2樓的角落。

蔡等到活動開放後，直接從2樓角落衝向排隊處，搶到現場排序3號的位置，但遭到其他顧客質疑，業者也在現場宣布，當天若非從一樓排隊的顧客，不符合排隊資格，若不離開，工作人員也不會發放號碼牌。

但蔡男仍強搶工作人員的3號號碼牌，經業者告知「不會賣給你，請你離場」，蔡仍堅持在現場，其他顧客報警處理，但警方認為當時是消費糾紛，僅請蔡離開排隊隊伍。

蔡男後來看業者開始販售限量洋酒後，趁其他店員結帳時不注意，丟下4380元的價金，拿走一罐洋酒後要逃離，當時警方仍未離場，直接將蔡男逮捕，扣得洋酒一罐、號碼牌一個，現金4380元。

蔡男警詢後遭警方依強制罪送辦，不過一審審理時認定，蔡男是從櫃台旁直接丟錢後，將洋酒拿走，沒有對現場員工施暴、脅迫，判蔡男無罪。

檢察官上訴台中高分院，合議庭認定，蔡男從員工手中搶走號碼牌，使員工無法發給發給排在第21個位置的顧客，還伸手進櫃台，拿走1罐洋酒，而該罐洋酒是要賣給下一位結帳客人，突然遭蔡拿走，使員工無法賣給其他客人，已妨害員工銷售業務，壓迫其交易自由，構成強制罪既遂，撤銷無罪判決，改判拘役20天，得易科2萬元，可上訴。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台中市蔡姓男子前年底，新光三越百貨以插隊、丟錢方式，取得一罐限量洋酒，一審原判蔡無罪，二審認定涉犯強制罪，改判拘役20天。本報資料照片
台中市蔡姓男子前年底，新光三越百貨以插隊、丟錢方式，取得一罐限量洋酒，一審原判蔡無罪，二審認定涉犯強制罪，改判拘役20天。本報資料照片

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