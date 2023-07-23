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水電工超速撞死回轉重機 曾無照肇事又上路二審改重判

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

20歲陳姓水電工去年6月3日開車行經枋山鄉成功路、台1線路口時，與騎乘重機回轉的劉姓男大學生碰撞，劉男被撞飛拖行，傷重不治慘死，陳男一審被依過失致死罪判刑1年，檢方不服上訴，二審法官認為陳男曾有無照肇事紀錄，1審判太輕，從重改判1年10月徒刑。

劉男當時騎乘大型重型機車，由南往北行駛在台一線上，因騎過頭，準備迴轉到南下的超商女友碰面，劉行經成功路口時，見對向沒有來車加速穿越，但才經過一個車道，就遭超速的陳男撞上。

劉男遭撞後噴飛，當場倒地不起，陳男駕駛的轎車撞上中央分隔島停下，車頭全毀，兩車零件噴飛，現場滿目瘡痍，劉的女友在超商苦等，最後卻接獲通知指劉男已傷重不治死亡，當場崩潰痛哭。

屏東地院審理時，法官發現陳男沒有汽車駕照，行經閃光黃燈路口時，應該遵守速限、減速接近路口，陳卻以70公里以上時速經過事故路段，最後撞上劉男，考量他在警方到場後就自首肇事，綜合事證後依過失致死罪判刑1年。

但檢方認為，陳男無照駕駛撞死劉男，僅判1年徒刑過輕，上訴二審希望從重改判。高雄高分院合議庭審理時，發現陳男2021年時就因無照駕駛肇事過，被判刑拘役50天確定，且同樣都是在閃黃燈路口與對方發生碰撞。

合議庭認為，劉男曾無照肇事，本應記取教訓，卻仍無照駕車上路，何況這次還超速行經閃黃燈路口，沒有採取任何必要安全措施，導致轎車高速撞擊劉男，縱使劉男本身也有過失，但陳男違反注意義務情節重大，一審僅判1年確實過輕，從重改判1年10月。可上訴。

劉姓男子騎乘重型機車迴轉，遭陳男駕駛小客車撞上，陳最後被判刑1年10月。圖／讀者提供
劉姓男子騎乘重型機車迴轉，遭陳男駕駛小客車撞上，陳最後被判刑1年10月。圖／讀者提供

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