網路「帥老公」甜言蜜語 女子深陷愛河險被騙30萬
蔡姓女子經由LINE社群軟體認識暱稱「Sung」的男網友，雙方以老公、老婆互稱，對方自稱在台北從事金融業，因遷居到香港投資事業急需資金周轉，向蔡女要求匯款30萬元到指定帳戶，她前天到銀行要匯錢，銀行行員察覺有異，通知警方到場阻詐。
台南市警二分局海安派出所警員王智賢、吳明哲，接獲行員通報立即趕赴現場，原來這名40歲的蔡姓女子在交友軟體結識一名暱稱「Sung」帥氣挺拔的男子，雙方於5月初互相加Line好友後。
這個月來對方每天對蔡女噓寒問暖，溫情陪伴，雙方甚至已經以老公、老婆互稱，甜蜜氛圍讓蔡女完全墜入愛河中。近期交往一個多月後，前天下午1點多男網友向蔡女表示，他近期遷居香港投資事業，因為境外匯款資金已經超過了法制規定10萬美金了，尚需新台幣30萬元當保證金。
男網友誆稱這樣做目的是在防止洗黑錢的行為，這筆錢是一個證明而已，到時候會全額退還，請蔡女協助匯款30萬元到指定帳戶給他。蔡女見他有金錢上的困難，不疑有他，火速趕往金華路某銀行匯款。
警員王智賢、吳明哲查看蔡女對話紀錄，明顯是假交友真詐騙手法，請銀行協助查閱該帳戶資金流動頻率異常。苦口婆心勸蔡女勿相信對方說詞，王說：「從頭到尾對方都是要妳的錢，等妳匯款給他之後人就不見了，這筆錢百分百是拿不回來的，這個就是典型的網路詐騙手法，快封鎖他吧！」。
蔡女聽完警員分析解說後，始驚醒自己遇到了網路愛情騙子，才打消匯款念頭，免於遭受詐騙，並感謝警方的極力勸阻。
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