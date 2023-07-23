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女遭潑滾湯痛毆 檢起訴3人求重判
台中二名八大女子因經紀費問題在ＫＴＶ大打出手，陳姓女子竟端滾燙火鍋朝孫姓女子臉部潑灑，孫女當場慘叫哀號，影片傳上網引矚目；檢方調查認定，陳女朝被害人潑灑火鍋熱湯，形同「非人道酷刑」，近日依傷害罪起訴孫女等人，建請法院從重量刑。
檢警調查，陳女（二十五歲）不滿孫女積欠經紀費，今年四月二十一日凌晨，邀孫女到河南路一間ＫＴＶ包廂談論債務爆衝突，陳女出手痛毆孫女並扯髮、再拿熱湯潑灑，之後又丟鍋具、麥克風及酒杯，一旁的趙姓男子（二十五歲）還從背後架住孫女讓陳女痛毆。
據影片顯示，陳女與孫女當時扭打成一團，趙男猛扯孫女頭髮拖行數公尺，還搧巴掌、用腳踹頭臉，飆髒話大罵「妳還敢還手」，沒多久陳女端起桌上一鍋滾燙火鍋，朝孫女的臉整鍋潑下去，孫女遭燙傷慘叫，陳女再將鍋子猛力朝孫女頭部砸，並繼續猛搧巴掌。陳女的林姓男友（三十九歲）獲悉女友被踢踹肚子，到現場再對孫女摑掌；孫女遭眾人痛毆、潑熱湯，造成頭臉、胸腹、四肢及下體都都有二度燒傷。
檢方依據孫女診斷證明，雖無法完全恢復原來皮膚外觀及功能，但並未造成其四肢、五官等器官機能有所毀敗或嚴重減損，也無身體或健康上達重大不治或難治程度，不構成重傷害罪，改依傷害罪起訴。
檢方發現，趙男、林男曾因重傷害、販毒罪判刑入監，出獄後卻不知謹惕再犯，檢方請法院審酌三人手段凶殘，以高溫液體潑灑他人，導致孫女留下大面積燒燙疤痕，身心嚴重受創，燙傷後繼續施暴，建請從重量刑。
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