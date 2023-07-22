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不滿涉利益衝突遭罰140萬 高市議員邱于軒夫提行政訴訟遭駁

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

高雄市議員邱于軒丈夫張簡正偉投標承攬中小學營養午餐食材採購案，未在投標文件內表明身分，涉違反公職人員利益衝突迴避法，遭監察院裁罰百萬元，張簡正偉不服，提訴願遭駁回，又提起行政訴訟，台北高等行政法院進日審結，駁回張簡正偉告訴，仍可上訴。

判決指出，張簡正偉是高雄市議員邱于軒丈夫，其所經營的「大發」食材公司等，2019年至2020年間投標高雄市中小學營養午餐食材採購案，得標26案，但監察院認為張簡正偉在投標文件中未表明市議員配偶的身分，違反公職人員利益衝突迴避法，分別對張簡正偉負責的商家、公司裁罰124萬5000元、16萬元。

張簡正偉不服，去年提起訴願遭駁回，又提起行政訴訟，主張2019年3月起每個標案都有填寫「事前揭露表」，高雄市府員工消費合作社網頁上也在2019年4月起公開「事後公開揭露表」。

另，高雄市政府員工消費合作社所辦的採購案是受中小學校委託，並非市議會監督範圍，且邱于軒在市議員職務內容中，未對消費合作社指揮、監督，不符公職人員利益衝突迴避法的裁罰要件。

高等行政法院審理後認為，張簡正偉在標案期間所提揭露表有「後補」之情，高市府員工消費合作社網頁公開的事後揭露表也是配合張簡正偉補正的內容，張簡正偉卻忽略不提；且張簡正偉主張消費合作社不知悉受高雄市議員監督範圍，卻堅稱自己有填寫事前揭露表，顯有矛盾。

高市府員工消費合作社辦理營養午餐食材採購案時，應視為行政機關，受委託學校監督，也受高雄市政府、市議會監督，其他學校以補助預算所自辦的採購案，適用政府採購法，也受高雄市政府、市議會監督。

高等行政法院審結，認監察院原處分並無違誤，張簡正偉請求撤銷原處分無理由，遂駁回原告之訴，訴訟費用由原告負擔。

圖為台北高等行政法院。記者王聖藜／攝影
圖為台北高等行政法院。記者王聖藜／攝影

高雄市 議員 小學 營養午餐 邱于軒

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