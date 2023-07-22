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一字千金？屏東男罵某原鄉鄉代「三字經」 法院判罰6000元

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導

屏東蔡姓男子於去年11月晚間到春日鄉某鄉代表競選總部，他因對方出庭作證，導致自己遭判刑心生不滿，當場以台語辱罵鄉代不雅字眼，遭對方提告，屏東地方法院認為蔡男公然以粗鄙言詞辱罵對方，有損他人名譽，依公然侮辱罪，判他6000元罰金，得易服勞役，可上訴。

起訴書指出，40歲蔡姓男子日前因屏東縣春日鄉某鄉民代表出庭作證，造成他被法院依傷害罪判刑，他心有怨氣於去年11月28日晚上11點左右，與友人到該鄉代競選總部，見人就以台語「三字經」辱罵對方，遭該名不滿自身尊嚴受貶低的鄉代報警提告。

屏東地方法院合議庭認為，蔡男公然以粗鄙言詞辱罵對方，損害他人名譽，且至今未能與對方達成和解，審酌蔡男有傷害、洗錢防制法等前科，可知他素行不佳，兼衡蔡男仍需扶養1名未成年孩子，綜合一切情狀後，依公然侮辱罪判蔡6000元罰金，得易服勞役，可上訴。

屏東40歲蔡姓男子去年以台語「三字經」辱罵某原鄉鄉代，遭對方提告，地院認為蔡男公然以粗鄙言詞辱罵對方，有損他人名譽，依公然侮辱罪，判他6000元罰金，得易服勞役，可上訴。記者張已亷／攝影
屏東40歲蔡姓男子去年以台語「三字經」辱罵某原鄉鄉代，遭對方提告，地院認為蔡男公然以粗鄙言詞辱罵對方，有損他人名譽，依公然侮辱罪，判他6000元罰金，得易服勞役，可上訴。記者張已亷／攝影

屏東縣 競選總部 提告 公然侮辱

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