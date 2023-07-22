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五億高中生是偽造文書共犯？ 律師聲請複製卷證被駁

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中5億賴姓高中生死亡案，檢方上月依偽造文書罪嫌起訴夏姓地政助理，全案移審台中地院後，賴母委任律師許哲維以「告訴代理人」身分向院方聲請複製案件卷證；法院查，檢方起訴偽造文書部分，認定賴是「共犯」非被害人且已死亡，賴母自不得委由律師為告代聲請，裁定駁回，可抗告。

賴男剛年滿18歲高中畢業，剛繼承父親5億多元房產5月4日就被發現從墜落在北屯1處社區大門身亡，賴的母親控訴事前夏姓地政助理帶兒子去登記同婚，認為遭謀財害命，對夏提告殺人罪嫌，引發社會矚目。

台中地檢署窮盡100多項偵查行為，仍未發現夏男行凶實證，就被控殺人部分不起訴，經送交再議現由台中高分檢偵辦中；另台中地檢查出，夏男並沒有要和賴的結婚真意，應屬於假結婚，偵結依使公務員登載不實罪嫌起訴他，賴男雖也是偽造文書共犯，但已死亡不起訴。

夏男被訴偽造文書部分現由台中地院審理中，賴母委任律師許哲維、廖志堯擔任告訴代理人，近日向中院聲請複製電子卷證。

台中地院指出，刑事訴訟法第232條規定「被害人」已死亡者，得由直系血親或家長、家屬告訴。

經查，台中地檢署起訴夏男與賴姓高中生，共同基於使公務員登載不實之犯意聯絡，而涉犯刑法第214條使公務員登載不實罪嫌，本件夏男被訴的犯罪事實，賴姓高中生是「共犯」、 並非被害人。

因此，賴的母親並非可提起本案告訴之人，也就無法再委任告訴代理人，因此律師許哲維、廖志堯以賴母告訴代理人的身分，向法院聲請複製本案的電子卷證，於法未合，予以駁回。

五億賴姓高中生案件，檢方認為夏姓地政助理和賴姓高中生假結婚，2人都是偽造文書共犯，因賴死亡不起訴。圖／報系資料照
五億賴姓高中生案件，檢方認為夏姓地政助理和賴姓高中生假結婚，2人都是偽造文書共犯，因賴死亡不起訴。圖／報系資料照

偽造文書 律師 公務員

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