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男下藥絞殺髮妻得賠千萬無意見 但嫌要關18年太久
桃園一名游姓男子不滿沈姓妻子感情生變要離婚，去年9月在泡麵下藥迷昏對方，再用電視線絞殺，伴屍24小時；游男刑事一審被桃園地院依殺人罪判18年徒刑，二審預計8月宣判，民事部分則於昨日被桃院判賠沈女父母共1231萬餘元，案件可上訴。
檢警調查，游男（29歲）不滿沈妻執意離婚，策畫殺人已有一段時間。他去年8月先上網購買安眠藥，9月1日晚間趁妻子吃消夜將藥摻入泡麵，待對方吃完入睡再拿出電視線絞殺。犯案後，游男企圖共赴黃泉，打電話向家人告別，游父見情況不對前往其住處查看，全案才曝光。
案發後，游男自白犯行，供稱不滿妻子另結新歡，情緒失控，才會動了殺人念頭；他一審被桃園地院依殺人罪判刑18年，褫奪公權10年，上訴二審時抱怨刑期過重，但公訴檢察官認為一審量刑妥適，全案將於8月24日宣判。民事部分，他被沈妻父母求償扶養費、精神撫慰金共1307萬餘元。
民事訴訟審理時，游男對犯罪事實和沈妻父母求償金額均不爭執，但法院調查沈母未滿65歲且尚有工作，認為扶養費應從65歲退休後開始計算，因此酌減沈母求償的扶養費，最後判游男須賠償沈父624萬8千元、沈母606萬2373元。
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