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獨／台中八大女潑滾燙火鍋太狠了 檢也怒斥「非人道酷刑」求重判

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中4月發生2名八大行業女子因經濟費在KTV大打出手，陳姓女子竟端滾燙火鍋朝孫姓女子臉部潑下去，造成對方慘叫哀號，影片被PO上網引發注目；檢方查出，包括陳女潑火鍋，趙姓友人、林姓男友也施暴，直言陳等以此「非人道酷刑」對待他人，依傷害罪嫌起訴，建請法院從重量刑。

根據民眾PO網影片，陳女、孫女扭打成一團，趙男猛扯孫頭髮拖行數公尺，還猛搧巴掌、狠踹頭臉，又飆髒話大聲問「妳還敢還手、妳還敢還手」，陳端起桌上一鍋滾燙火鍋，直接朝孫的臉整鍋潑下去，對方遭燙慘叫，陳還將鍋子猛力朝她頭部砸了下去，並扯住孫頭髮繼續猛搧巴掌。

檢警調查，陳女（25歲）因孫女積欠經濟費用沒付，今年4月21日凌晨4點多邀她到河南路1間KTV包廂談論債務時起衝突。陳女出手痛毆扯髮、拿熱湯潑灑，又丟鍋具、麥克風、及酒杯，趙男（25歲）則拉扯頭髮拖行、壓制在地、腳踹頭、肘擊、丟餐盤，還從背後架住孫讓陳女痛毆。

陳的林姓男友（39歲）接獲陳女告知稱被踢踹肚子，到場再對孫女摑掌左臉；孫女遭眾人痛毆、潑熱湯，造成頭臉、胸腹、四肢及下體都有二度燒傷。

檢方訊時，陳女、趙男及陳男均坦承犯行，孫女也指證歷歷，另有現場監視器、手機錄影畫面可佐，孫女也提出就醫紀錄證明遭毆、燙傷；因案發時潑灑滾燙火鍋畫面太過驚悚，孫女臉部也遭燒紅，檢方一度依重傷害罪嫌命3人5至30萬元交保。

檢方指出，根據孫女診斷證明，雖無法完全恢復原來皮膚外觀及功能，但並未造成其四肢、五官等器官機能有所毀敗或嚴重減損，也無身體或健康上有達重大不治或難治程度，不構成重傷害罪嫌，改依傷害罪嫌起訴3人。

檢方發現，趙男、林男曾因重傷害、販毒各被法院判2年10月、2年4月入監執行完畢，卻不知謹惕再犯，建議法院加重其刑。

檢方也請法院審酌，3人犯後沒和解，且手段凶殘，竟以高溫液體潑灑等非人道酷刑對待他人，導致孫女留下大面積燒燙疤痕嚴重身心受創，造成她燙傷後沒立即協助就醫，還繼續施暴，請法院從重量刑。

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陳女痛毆、拉扯孫女頭髮。圖／翻攝自臉書爆料公社
陳女痛毆、拉扯孫女頭髮。圖／翻攝自臉書爆料公社
陳女拿整鍋滾燙熱湯朝被打趴在地的孫女臉部整鍋潑下去，對方當場慘叫哀號。圖／翻攝自臉書爆料公社
陳女拿整鍋滾燙熱湯朝被打趴在地的孫女臉部整鍋潑下去，對方當場慘叫哀號。圖／翻攝自臉書爆料公社
趙男扯白衣女頭髮硬生生拖行數公尺。圖／翻攝自臉書爆料公社
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