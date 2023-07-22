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廢切削油汙染台中溝渠 檢破「廢油一條鏈」不法所得高達1億

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中烏日番仔園溝圳日前遭亂倒大量惡臭廢油，警方逮獲2名司機一路追查，驚覺背後多間從事金屬加工油販賣公司涉案，曾姓、陳姓男子收廢油過濾轉賣，而含強酸有毒的廢切削油找人偷排，檢方依廢清法起訴7人，連同近日第二波搜索查獲，估計販賣、規避清理費等不法所得高達1億多元。

全案經台中地檢署指派重大專組檢查專陳宜君偵辦，查出曾男（45歲）和張姓妻子（42歲）共同經營唯勝科貿、萬迪福公司，另和陳姓男子負責的銓輝油品，3間公司都以販售切削油、潤滑油，且均未領有廢棄物清除許可執照。

但3間公司為增加油品生意、節省清除成本，長期向客戶主張免費回收使用過混合水、油的廢切削水，以及每桶800元回收廢油。曾男2018年起指示邱姓女會計、張姓倉管員，將從客戶端回收的廢油添加基礎油混合，再賣給國內廠商或出口至印尼，廢切削水則找司機亂倒溝渠。

陳男同樣四處收廢切削水、廢油，並在公司將廢油過濾，轉手就以每桶2800元至3500元賣出。3間公司還找來環保公司抽取大量廢切削水，趁著晚上8點至11點跑到烏日區番仔園圳，利用軟管銜接車槽，將大量廢切削水亂排至溝圳。

因台中市環保局接獲檢舉，由保七警方當場以現行犯抓到偷排的張姓父子，再報請檢察官指揮持續向上溯源，由檢察官陳宜君今年5月16日親自帶隊赴多家公司搜索查獲，第一時間將唯勝公司曾男、邱姓會計、張男，及銓輝油品陳男等4人向法院聲押禁見獲准。

檢方訊時，曾男大致坦承，還說他從客戶端載回的廢切削液、廢油「到目前為止還沒委託合法的清運業者」；陳男也說，公司無清除處理執照卻向客戶收廢油，用馬達裝濾網慢慢抽，將過濾的油再賣出。

另根據環保局當場查獲對槽車內採樣，裡頭廢切削水混合物PH值小於2，等同強酸，且經毒性溶出試驗顯示含超標的銅、鉻、鉛等有害物，檢方在比對行車軌跡、手機基地台位置及對話等，再再顯示司機多次到番仔園溝圳偷排。

檢方統計，曾男將回收油出口至印尼短短5年多就賺進8598萬元，規避清除費37萬元，陳男連同規避清除費用也近200萬元，檢方偵結依廢棄物清理法等起訴7人。

檢方統計，曾男將回收油出口至印尼短短5年多就賺進8598萬元，規避清除費37萬元，陳男連同規避清除費用也近200萬元，檢方偵結依廢棄物清理法等起訴7人。圖為台中地檢署。記者曾健祐／攝影
檢方統計，曾男將回收油出口至印尼短短5年多就賺進8598萬元，規避清除費37萬元，陳男連同規避清除費用也近200萬元，檢方偵結依廢棄物清理法等起訴7人。圖為台中地檢署。記者曾健祐／攝影

廢棄物 環保

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