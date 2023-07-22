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討不到100元…母遭子從4樓推落身亡 逆子判無期徒刑

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市黃姓男子去年向母親討100元酒錢未果，竟動手將人從公寓4樓陽台推落至1樓，送醫搶救仍宣告不治，黃當時曾打電話報警指稱「母親要跳樓」，法院審理時改口，「不小心」將母親推下樓，新北地院日前依殺害直系血親尊親屬罪，判處無期徒刑，褫奪公權終身，可上訴。

判決指出，黃男去年3月22日晚上8時許，在公寓4樓開口向母親討100元酒錢遭拒，二人發生口角爭執，黃竟動手將母親從4樓陽台推落至1樓後，還打電話到警察局報案說，「我母親跳樓跌落地面了」。黃母經送醫急救仍宣告不治。

黃男17、18歲以後，幾乎天天喝酒、常從白天開始一路喝到晚上，也因經濟問題與母親爭執，2019年4月領有第一類思覺失調症輕度身心障礙證明，在警方調查及檢方偵訊時，黃男堅持稱母親是自殺，直到法院審理階段，改口承認「不小心」將人推下樓。

只因黃男向母親索討100元酒錢未果，口角後將人自4樓陽台推落地面，直接剝奪其生命，所造成的損害再也無法回復、彌補，更使其他家人必須承受失去親人的痛苦，法官認為黃男的行為出於「直接故意」，足以認為屬於公政公約第6條所謂「情節最嚴重的罪行」，日前依殺害直系血親尊親屬罪，判處無期徒刑，褫奪公權終身，仍可上訴。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

新北市黃姓男子去年向母親討100元酒錢未果，竟動手將人從公寓4樓陽台推落至1樓致身亡。示意圖／ingimage
新北市黃姓男子去年向母親討100元酒錢未果，竟動手將人從公寓4樓陽台推落至1樓致身亡。示意圖／ingimage

公寓 思覺失調症

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