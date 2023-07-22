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警才提醒醉漢不要酒駕 轉頭就見他騎車速法辦

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

台北市文山一警分局指南派出所警員蔡渲棋、張士威，日前深夜巡邏，處理秀明路二段公園喧嘩妨害安寧案件，警方到場勸導在場人士降低音量避免擾民，又發現在場徐姓男子有喝酒，提醒他不要酒後駕車，不料數分鐘後，警方在附近巡邏，就看見徐男正騎機車返家，警方攔查，徐男酒測值超標，遭依法送辦。

警方表示，徐男與友人深夜在公園飲酒聊天，聲量過大遭民眾檢舉，員警到場，見現場停放數輛機車，詢問是否為徐男等友人所有，徐男表示車輛是他與友人使用，員警提醒不要酒駕並勸導安靜，看到徐男等人將機車停好後才離開。

警方的提醒言猶在耳，數分鐘後員警繼續巡邏，卻眼尖發現徐男竟出現在馬路還騎車，立即攔查當場酒測，酒測值達0.32MG/L，員警說，「剛剛已經提醒不要酒駕，已經給了你一次機會了」，徐男知道自己有錯不知該說什麼，被依涉公共危險罪嫌移送法辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台北市指南派出所警員蔡渲棋（左）、張士威（右）。記者廖炳棋／翻攝
台北市指南派出所警員蔡渲棋（左）、張士威（右）。記者廖炳棋／翻攝

酒駕 酒測

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