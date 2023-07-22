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國民法官法上路半年多 嘉義首件男子酒駕撞死婦人案件還未偵結移審

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

國民法官法上路，首件家暴殺夫案，新北地方法院昨天宣判；嘉義地方法院是司法院過去選定人民觀審制試辦法院，新制上路，嘉義縣東石鄉元月19日發生張姓男子涉嫌酒駕撞死機車騎士案件，符合國民法官法審理條件，成為嘉義首件適用案件，嘉檢說，肇事者與死者家屬有意和解，案件還未偵結移審。

檢警調查，春節連假前19日晚間7點29分，48歲張男駕駛轎車行經嘉義縣東石鄉166縣道4公里處，與機車碰撞，45歲騎機車鄭姓婦人倒地送醫急救，傷重不治。警方對肇事張男酒測值高達0.89毫克；法醫相驗，鄭婦頭部重創、全身多處骨折，死因創傷性休克；檢方複訊，諭令5萬元交保

嘉檢說，依國民法官法規定，故意行為因而發生死亡結果，屬於國民法官法適用案件，這起酒駕肇事致人於死案件，是嘉義地區首例符合國民法官法案件，承辦檢察官還未偵結，偵結將移審嘉義地院。

嘉義地方法院做好篩選抽取國民法官，與合議庭法官共同審理的相關準備，今年度法院備選的嘉縣市轄區合格國民法官人數共4730人，候選國民法官選任期日到法院時，會進行全體詢問及個別詢問程序，採取先篩後抽或先抽後篩，決定進行個別詢問方式。

先篩後抽指將到場所有候選國民法官，以3至5人分組，一組一組的進入個別詢問室，進行審檢辯三方個別詢問。詢問結束，再篩選過濾掉可能會有不公平審判疑慮候選國民法官，最後進行電腦抽選程序，選出國民法官及備位國民法官。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

國民法官法上路半年多，嘉義首件男子酒駕撞死婦人案件還未偵結移審，圖為嘉義地方法院。圖／聯合報資料照片
國民法官法上路半年多，嘉義首件男子酒駕撞死婦人案件還未偵結移審，圖為嘉義地方法院。圖／聯合報資料照片
國民法官法上路半年多，嘉義首件男子酒駕撞死婦人案件還未偵結移審，圖為嘉義地方法院。圖／聯合報資料照片
國民法官法上路半年多，嘉義首件男子酒駕撞死婦人案件還未偵結移審，圖為嘉義地方法院。圖／聯合報資料照片

國民法官 嘉義 酒駕

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