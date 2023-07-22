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影／「翹牌」檔車騎士拒簽紅單還錄影自保 警：最高可罰1萬800元
21歲張姓男機車騎士周三行經高雄鳥松公園路，因他騎乘的白牌打檔車未依規定懸掛車牌，巡邏警見狀隨即上前攔停，張男拿起手機錄影保障權益，直說沒有要規避罰單而翹牌，但警強調「車牌號牌」需從後方明顯辨別，非可視即可，全案依據道路交通管理處罰條例規定掣單舉發。
「這個合法！我該有的都有。」張男說明車牌懸掛方式符合標準，並表示過去也曾收過超速罰單，翹牌並非規避罰單，但這個說法員警並未接受，並詢問張男車輛號牌是否做過更改。
警指出，參照橋頭地院110年度交字第237號判決「所謂牌照懸掛固定者，係指牌照正面固定朝向後方，倘牌照正面得任意傾斜，改變角度，致他人對其牌照上之文字、數字有所誤認，或不易辨別時，即非固定懸掛，自屬未依指定位置懸掛」。
員警現場查看該車牌翹起的角度，並告知張男，從後方看去明顯與規定正面懸掛方式不符，依法掣單舉發可處最高1萬800元罰鍰，並禁止行駛。
不過，張男自認沒有違規拒簽罰單。警告知他可簽收也可不簽，但倘若對舉發事實有異議，而拒簽收紅單，舉發人員會在紅單上註記「拒收」或「拒簽」，紅單仍屬完成合法送達並建議他還是先行簽收紅單，事後可再向監理單位申訴。
警方強調，車輛改裝仍須符合法規依據，車牌應依規定掛在其原有固定適當的位置上，不得擅自裝設於旋轉架上或刻意向上翹。如遇肇事逃逸事件時，將造成後續追查困難，切勿聽信他人建議違法改裝，否則荷包失血得不償失。
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