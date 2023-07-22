稱伯母是「複製人」砍死她 殺人犯因噎食「昏迷指數3分」停止審判
台南50歲胡姓男子去年8月間持砍刀，前往73歲李姓伯母善化住處，猛砍伯母頭 、頸及右手5處當場慘死，他坦承殺人，但砍殺的是複製人。一審判胡13年，執行前監護5年，他上訴後在看守所內噎食一度無呼吸心跳，現因缺氧性腦病終日臥床，無法自理。台南高分院裁定停止審判。
今年3月15日，一審認胡犯殺人罪判13年，執行前應入相當處所監護5年，他及檢方均不服上訴，未料，5月13日傍晚6時41分，在看守所在押的胡因不慎噎食，戒送至台南市立醫院急診，醫師診斷「到院前無自發性呼吸心跳、因其他疾病導致心跳休止」，同日轉入加護病房，現昏迷指數3分，病情不穩定有生命危險。
台南高分院向台南市立醫院函詢，依胡目前病情是否能到庭接受審判？及其回復的可能性為何？醫院函覆胡目前昏迷指數為3至4分，無自主意識且臥床使用呼吸器維持生命，無法到庭接受審判。至於回復的可能性還要再觀察大約1個月。
經高分院再次函詢，醫院函覆「被告因噎食，阻塞氣道，經急救後轉入加護病房，治療後脫離呼吸器，今年6月16日轉至普通病房，因缺氧性腦病變，目前昏迷指數5分，終日臥床，經鼻胃管灌食，無法自理，依目前病情，無法到庭接受審判。因此，台南高分院認胡因疾病不能到庭者，應於其能到庭以前停止審判。
而一審認胡犯殺人罪處13年徒刑，惟他送精神鑑定，罹患失覺失調症，認其再犯率高，依法認執行前應入相當處所監護5年。當時，胡出庭聽判，面對審判長的說明，他平靜說「了解」。
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