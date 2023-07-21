88會館女檢遭栽贓性騷 王涂芝：檢察官就要耐打

警政署前政風室主任、現任高檢署檢察官黃錦秋，被控邀約偵辦地下匯兌業者郭哲敏案的新北地檢檢察官王涂芝，赴郭男開設的「88會館」及「睿森銀樓」私人招待所，無償接受招待，雙雙被移送檢評會評鑑；檢評會認為王涂芝無懲戒之必要，報法務部交付檢審會審議，由於檢審會將在下月召開，王涂芝在20日無端遭爆料曾經對男警性騷，由於時機敏感，令不少檢察官議論紛紛，有自稱「一群看不下去的法律人」21日送花到新北檢，要王涂芝「無懼栽贓」，司法必將清明。

王涂芝收到花後也在臉書回應，「坦蕩無懼、始終如一，我會好好撐著，檢察官就要耐得起打、臉皮夠厚」。

媒體爆料指稱，有名警員指控王涂芝在2020年某次慶功餐會後、送她回家的車上對他又摟又親，讓他相當不舒服。該名男警還稱，事後他自己曾聽聞有其他男警也在聚餐後遇到同樣遭遇，他當時籌備個人婚禮不得隱忍多年，最近在家人鼓勵下還原經過。新北地檢署指出，該男警未向地檢提出申訴，會針對此事調查。

王涂芝對此發出五點聲明，直指出面指控被她性騷擾的人，就是黃錦秋的前下屬兼女婿岳姓男警，並表示當時她意識還屬於清晰，不可能有性騷擾的意思與行為，還出示慶功宴後岳男還到地檢署找她，更主動傳訊送甜點的對話紀錄，強調「本件純屬捏造，本人自認坦蕩」。