觀察站／素人法官 考驗司法正義

廣受全國矚目的首件國民法官參審案件「季姓婦人遭家暴殺夫」一案，21日新北地方法院審理判決出爐，一審合議庭宣判季婦7年2月有期徒刑，下午庭長、審判長、法官與國民法官們共同召開記者會說明。記者許正宏／攝影 訴求「公平正義救台灣」的七一六大遊行，「司法正義」是一大重點訴求。國民法官是蔡政府司法改革的重點項目，昨天首件判決出爐，對於因受不了家暴而殺夫的案件，民眾透過與法官共同審案過程，或可感受作出判決的不易，但新制能否提升國人對司法的信任，仍有諸多考驗。

我國史上首件由國民法官判決的案件選擇具有親情倫理悲劇性質的殺夫案，不是單純殺人案，還揉雜家暴、親情，國民法官庭上，兒女向合議庭求情「已沒有父親，不能再沒有母親」。經過專業訓練的檢察官對上一般律師，誰更能說服素人法官，法庭是否成為劇場，對國民法官與司法都是考驗。

殺人案最輕本刑為十年，本案因自首、與家屬和解而獲減刑，判決符不符合國人法律感情，或許各有解讀。但案件仍可上訴二、三審，都由專業法官審理，未來二、三審會不會改變國民法官的判決，若採完全相反見解，這個蔡政府視為司改良方的政策，未來能獲得多少掌聲仍待觀察。

近來各方高呼需要司法正義，主要因過去這段時間，司法權貴爭議頻傳、加上詐騙橫行、法院判決又常有輕判等爭議；國民法官制度是蔡政府認為可挽救司法信賴的一起藥方，但有國民參與審判，或許是讓民眾更認識司法的一步好棋，卻不一定代表未來司法就更有正義。

國民法官新制上路至今，全國法院選擇以國民法官審理案件還不到五十案，司法機關裡還有更多與人民權益相關的案件，每一件都可能影響民眾對司法觀感；如何才能讓人民不用再為爭取司法正義上街頭，或許是執政者、司法官更值得思考的事。