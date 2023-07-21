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全國已起訴國民法官案累計45件 中院毒駕拼1日審結 法界認不妥

聯合報／ 記者王宏舜曾健祐／台北即時報導

蔡英文總統司法改革「重中之重」國民法官法元旦上路，國人都在觀望史上首件由國民參與刑事審判的判決何時產生，過了半年多、直到21日才從新北地方法院出爐。有酒駕前科的富商向詠強，去年11月酒後開保時捷休旅車撞死美國聯合航空公司新加坡籍空服員，台北地檢署21日依酒駕致死罪起訴，成為全國第45件國民法官案。

司法院統計，這45案中，殺人案22件居冠，公共危險罪15案次之，第三多的是傷害致死罪6案，另有2件妨害自由致死，屆時都將由6名國民法官和3名職業法官組成的合議庭審理。從數據來看，案件量最多的是台中地方法院，已累積10案，新北地院7件排名第二。

除季婦殺夫案外，目前有6件已經排審，包括台北地院下星期一將審理的李佳修酒駕致死案，預計28日宣判，接著是基隆地院7月31日至8月3日審理酒駕致死案，新北地院8月15日至22日審理母殺子案，金門地院8月21至23日審理酒駕致死案，桃園地院8月28日至9月1日選任並審理家暴殺人案，第六件是新北地院9月12日至14日審理的酒駕致死案。

22歲的李佳修去年11月在夜店狂歡後，酒駕狂飆，撞死王姓駕駛，當時他還聲請「不行國民參與審判」制，死者家屬則泣訴希望讓國民法官主持公道。

原本黃姓業務員殺人案台中地院在2月就行準備程序，外界以為將是國民法官首案，但因被告送精神鑑定和量刑前鑑定，案件卡關。因許多案子都出現「等鑑定」的問題，也造成新法上路後，等了大半年仍無國民法官審案的狀況。

此外，劉姓男子年初在台中市區毒駕釀二死一傷慘劇，中院審判長唐中興21日開完準備程序庭後，諭知9月7日選任國民法官、審理及宣判，力拚「1日內審結」，但公訴檢察官張凱傑坦言「我們都有年紀了」，盼有更寬裕時間。法界人士表示，這樣的「喊話」其實不好，審理宜謹慎，國民法官又是素人，如果連檢察官都覺得吃力，如何期待國民法官能在沒有壓力的環境下好好審判？本案尚未登錄國民法官案件庭期。

廣受全國矚目的首件國民法官參審案件「季姓婦人遭家暴殺夫」一案，21日新北地方法院審理判決出爐，一審合議庭宣判季婦7年2月有期徒刑，下午庭長、審判長、法官與國民法官們共同召開記者會說明。記者許正宏／攝影
廣受全國矚目的首件國民法官參審案件「季姓婦人遭家暴殺夫」一案，21日新北地方法院審理判決出爐，一審合議庭宣判季婦7年2月有期徒刑，下午庭長、審判長、法官與國民法官們共同召開記者會說明。記者許正宏／攝影

國民法官 酒駕 新北

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