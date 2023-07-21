地雷引爆未如預期？邢泰釗： 年底查賄加強布雷工作、查網路賭盤

因應屏南地區選舉查察工作挑戰及輿情反應，檢察總長邢泰釗在屏東地檢署的選舉查察會議上表示，明年的2合1選舉至關重要，選舉查察團隊務必要確保民眾以自由意志投票，選出心目中最適當領導人。

高雄高分檢檢察長費玲玲表示，檢警調展現選舉查察決心，塑造「只要敢賄選，一定法辦」的氛圍，必定能遏止賄選等不法情事發生。

屏東地檢署檢察長陳盈錦宣示，屏東地區選舉查察團隊成員年輕，有朝氣與活力，絕對全力以赴完成任務。

屏東地檢署在檢討策進報告中指出，地雷引爆成效未如預期，警調機關應定期檢視地雷有效性，主動與地雷聯繫及探詢選區概況。

調查局屏東縣調查站在檢討策進報告中建議，應加強偵辦假訊息案件，針對假訊息案件應積極溯源，追查IP迅速查處。

屏東縣政府警察局於檢討策進報告中提出，應強化布雷工作，多元化布雷方式、密建有效地雷。同時注蒐新興數位金流賄選、 強化查賄工作去除影響選舉公平性因素。

屏東縣政府政風處在檢討策進報告中指出，將專責輔導與協助蒐報情資成效較不理想的政風單位，強化整體查賄工作效能及提昇蒐報情資成效，向外延伸至各公私部門組織，廣徵情資來源。

檢察官及警察也針對選舉查察工作提出多項建議，包括：開票日前後檢、警偵查工作相當繁重，希望適當調配工作份量；選前派駐（主任）檢察官進駐，加強選舉查察及產生嚇阻性；鼓勵公務機關眷屬提出檢舉等事項。