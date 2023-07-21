屏東九合一查察賄選成效不如預期 檢察總長親赴指導
屏東地檢署昨舉行九合一地方選舉查察工作檢討與策進會議，檢察總長邢泰釗除親自參與九合一選舉屏檢查賄地雷引爆成效不如預期的檢討，表示偵辦妨害選舉案件，事後確實檢討最為重要，只有確實找出不足之處，才能避免疏漏，並與現場屏東地區檢、警、調、廉、移、海巡齊心守護明年國之南境二合一大選選風。
屏東地檢署檢討策進報告中指出，地雷引爆成效未如預期，警調應定期檢視地雷有效性，主動與地雷聯繫及探詢選區概況。屏東縣警局也同意應以多元化布雷、密建有效地雷等方式強化布雷工作，同時注意蒐集新興數位金流賄選，以維護選舉公平性。
面對屏東地區選舉查察團隊資歷較淺的問題，屏東地檢署檢察長陳盈錦帶頭喊話指出，團隊成員雖然年輕、沒經驗，但有朝氣、有活力，將化缺點為優點，全力以赴完成任務。
邢泰釗強調，明年二合一大選非常重要，選舉查察團隊務必要確保台灣人民以其自由意志，不受到外界以不正當手段干擾下行使投票權，選出心目中最適當的人選來領導國家。他也表示，選舉查察表現好要更好，事後檢討最重要，只有誠實的把問題找出來，蒐集資料、累積經驗，才能日益精進，如今各單位坦承交換意見，相信對二合一大選選舉查察工作將有正面助益。
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