鍾東錦當選無效案一審勝訴 苗縣議會盼專注縣政

苗栗縣長鍾東錦當選無效案今天一審宣判獲勝訴，此案引發地方政壇關注，判決結果出爐後，苗栗縣議會各黨派議員各有看法，多半認為鍾東錦如吃了定心丸，可更專注於縣政推動。

鍾東錦去年縣長選舉期間，因時任「苗栗縣長候選人鍾東錦、大湖鄉長傅松琳聯合競選總部」的陳姓主委涉嫌與丘姓女子、林姓男子為特定人士現金買票，檢方依多數法院見解，候選人本人、親屬、競選團隊賄選行為的效力及於當選人，在鍾東錦勝選後、就職前5天提起當選無效之訴，競選對手徐定禎也委請律師對鍾提出自訴。

經苗栗地方法院審理，合議庭認為陳男、丘女等人，難認有為鍾東錦買票事實，今天宣判駁回檢方及徐定禎之訴。

判決結果出爐後，苗栗縣議會議長李文斌表示，鍾東錦從農會出身，深耕基層、身段柔軟，在地方支持度甚高，許多鄉親對這起官司本就替他打抱不平，如今法院判鍾東錦勝訴，相信是一個公正的判決，更是符合民意所趨，期盼鍾東錦未來可以更無後顧之憂，繼續建設地方、壯大苗栗。

苗栗縣議會無黨籍聯盟總召余文忠指出，就選戰實務經驗而言，縣市長選舉屬於較大範圍選區，早已沒有候選人會下重金買票，加上近幾年民主法治觀念強化，賄選未必有效，因此近幾年參與縣市長選舉的候選人，都已經把重心擺在政見牛肉或政策規劃上，各黨各派都一樣。

余文忠說，鍾東錦在選舉期間，選情一路看好，「哪還需要賄選」今天判決是還給他一個公道，呼籲檢方及落選的對手也不要再浪費司法資源，讓鍾東錦好好為苗栗打拚、為鄉親爭取福利，才是正道。

苗栗縣議會民進黨團總召羅貴星表示，不可諱言，此案在地方上討論度非常高，既然法院作出判決，黨團立場只能尊重、相信司法；至於是否建議現任行政院中辦聯合辦公室執行長徐定禎提上訴，黨團認為應尊重徐定禎個人決定。

民進黨議員陳光軒則認為，鍾東錦當選無效案遭駁回，與過去很多類似選舉相關判例是相違背衝突的，但既然法院作出判決，也只能尊重司法結果，無論檢方是否再提上訴，期許鍾東錦繼續扮演好縣長的角色，身為在野黨，仍會持續全力監督他，不會鬆懈。

將與民進黨合作出戰下屆苗栗縣山線立委的無黨籍議員曾玟學告訴中央社記者，鍾東錦上任這半年多以來，感覺他因這起官司的不確定性，急於想要兌現選舉政見、做出一些成績，但對縣府財政恐怕會是一大挑戰。

曾玟學認為，既然現在一審法官已經作出判決，鍾東錦應更務實考量苗栗縣的未來，就縣府自身財政狀況來考量推動相關的政策，如果能夠完整做完這屆縣長任期，能為苗栗留下什麼東西是比較重要的。