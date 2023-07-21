台南男欠繳拒酒測罰鍰遭拘提 趕忙找胞妹出面代繳清

48歲魏姓男子3年多前騎機車行經台南安南區安昌街，經員警攔查，拒絕酒測，遭台南市交通局裁罰18萬元，但他逾期不繳納，經移送行政執行署台南分署核發限期履行命令，仍未到場，甚至至住處拘提未果，魏男今天偕同胞妹到場，出面代繳欠款。

台南分署表示，執行人員收案後，核發執行命令，惟未扣得款項。執行人員為調查魏男應供強制執行的財產狀況，通知他至分署報告財產狀況，核發限期履行命令，他不但未到場，也未繳清欠款，也未提供相當擔保。

台南分署向台南地院聲請拘提獲准，執行人員持拘票至魏男住所，卻未遇到魏男。他事後得知此事，今天上午偕同胞妹到場。他表示，因工作受傷致腳部蜂窩性組織炎無法工作，妹妹願幫忙繳納欠款，讓他能安心在家休養。胞妹當場拿出現金代魏男繳清全部欠款。