聽新聞
test
0:00 / 0:00
台南男欠繳拒酒測罰鍰遭拘提 趕忙找胞妹出面代繳清
48歲魏姓男子3年多前騎機車行經台南安南區安昌街，經員警攔查，拒絕酒測，遭台南市交通局裁罰18萬元，但他逾期不繳納，經移送行政執行署台南分署核發限期履行命令，仍未到場，甚至至住處拘提未果，魏男今天偕同胞妹到場，出面代繳欠款。
台南分署表示，執行人員收案後，核發執行命令，惟未扣得款項。執行人員為調查魏男應供強制執行的財產狀況，通知他至分署報告財產狀況，核發限期履行命令，他不但未到場，也未繳清欠款，也未提供相當擔保。
台南分署向台南地院聲請拘提獲准，執行人員持拘票至魏男住所，卻未遇到魏男。他事後得知此事，今天上午偕同胞妹到場。他表示，因工作受傷致腳部蜂窩性組織炎無法工作，妹妹願幫忙繳納欠款，讓他能安心在家休養。胞妹當場拿出現金代魏男繳清全部欠款。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言