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成為首批站上國民法官庭的公訴 新北檢全力以赴還開表演課

聯合報／ 記者柯毓庭／新北即時報導

63歲季姓婦人去年11月30日趁丈夫熟睡之際將他殺死，犯後她向警方自首，供稱受不了長期家暴才會殺夫，新北地方法院依殺人罪處7年2月徒刑。

季婦辯護人葛彥麟認為，透過判決有感受到這次國民法官審理「有把被告心聲與國民情感注入這個判決」，對於檢方提出的8年到12年之間有減輕感到非常溫馨，「因為最近社會出現都是不好事情，雖然這是殺人案，但這判決讓我們體會社會有溫暖與光明面」。

四名公訴檢察官則認為，這次案件上國民法官很踴躍發言，會提出職業法官無法注意到的觀點，像是細膩探討兩人過往生活、家庭關係等，都讓審理面向更多元化。

新北地檢署公訴組主任檢察官王如玉說，檢方為了國民法官庭，特別包含她在內共7位公訴檢察官專門負責國民法官庭。法務部有為了國民法官制專門開了許多課程，很實用，新北檢也特別聘請曾參與演出我們與惡的距離、國際橋牌社等戲劇的演員葉子彥替檢察官上課。

此次參與首個國民法官法庭的公訴檢察官，分別為由律師轉任檢察官兩年的檢察官張勝傑、55期司法官學院畢業的檢察官郭智安、58期司法官學院畢業的檢察官劉家瑜、54期司法官學院畢業的檢察官鄭皓文。王如玉說，為了此次案件，特別將此次公訴檢察官性別比例平衡。

對於是否「贏了」國民法官法庭首勝？王如玉說檢察官字典裡沒有勝負輸贏，只有追求平正義，「只希望將來案件不要再發生了」。

另外，郭智安也特別稱讚「對手」葛彥麟，強調他們花了很多時間在與辯方溝通，準備程序順利也是靠著法官與辯護人在事前做了很多，「檢辯協商程序做了很多準備，透過這樣協商程序，就有爭執部分有多調查程序，沒爭執部分，就看怎麼出證讓國民法官順利了解，檢辯雙方在國民法官階段要共同努力，讓法官在出證過程需要很努力，因為法官不清楚案件證據，討論中覺得葛律是相當不錯的辯護人」。

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新北地檢署此次參與國民法官庭審理的公訴檢察官，由左至右分別為檢察官鄭皓文、檢察官劉家瑜、主任檢察官王如玉、檢察郭智安與檢察官張勝傑。記者柯毓庭／攝影
新北地檢署此次參與國民法官庭審理的公訴檢察官，由左至右分別為檢察官鄭皓文、檢察官劉家瑜、主任檢察官王如玉、檢察郭智安與檢察官張勝傑。記者柯毓庭／攝影

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