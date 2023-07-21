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恩恩爸提告請求國賠1元被判敗訴 新北市府免賠原因曝光

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侯友宜是最平凡的總統 恩恩爸：他怎不能體會我這平凡父親無奈！

聯合報／ 記者林孟潔柯毓庭／台北即時報導

新北市中和2歲男童「恩恩」去年確診新冠肺炎身亡，恩恩爸質疑救護車延遲送醫81分鐘而無法挽回兒子的生命，向新北市政府、新北市消防局及衛生局提國家賠償訴訟，請求賠償1元，新北地方法院今判恩恩爸敗訴；恩恩爸受訪時批侯友宜「怎麼不能體會我這平凡父親的無奈！」

恩恩爸在臉書上指出，「我僅是損失了一元！但司法威信完全覆滅，何謂不公不義，我想就是現在吧」。

恩恩爸受訪表示，他對判決結果不是很意外，從去年到現在「恩恩案」救護車延誤81分鐘，網路洗風向是父母的責任，而先前新北「餵藥案」這麼多幼童有階段症狀，但新北地檢署不起訴，現在也變成是父母的責任，所以他對法院見解不置可否，心裡有做一些準備。

他說，他想說的是「我沒有什麼損失啊，人都已經離開了」，他要求國賠1元，今天只是沒有拿到1元而已，但他還是達成「揭露真相」的目標，法院只是一個手段。

恩恩爸指出，諸多事證無法說服一審新北地院的法官，那沒有關係，他們會回去再準備、審酌更多資料，努力上訴第二審上訴，他再次強調國賠他只是損失一元，「但我後續要真相的決心，絕對不會改變」，而他略帶哽咽低說，「我最大的損失就是恩恩已經離開了」，但做錯事的人、被抹滅的真相，他一定會讓它公諸於世。

他也認為媒體無需再問新北市長侯友宜的回應，因為「侯友宜說的都是廢話，他哪件事情不是尊重」，而他昨天也注意到侯友宜說未來會是個平凡的總統，「那他怎麼不能體會我這平凡父親的無奈！」

恩恩爸。圖／聯合報系資料照片
恩恩爸。圖／聯合報系資料照片

恩恩爸 侯友宜

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