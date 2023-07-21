首件國民法官參審案宣判 最美審判長倩影曝光

63歲季姓婦人去年11月30日趁丈夫熟睡之際將他殺死，犯後她向警方自首，供稱受不了長期家暴才會殺夫。新北地方法院依殺人罪處7年2月徒刑，宣判後法院舉行記者會，讓參審的職業法官與國民法官分別表達此次庭審的心路歷程。

審判長黃湘瑩因帶領國民法官參審展現專業，加上亮眼外型備受矚目。她說，非常榮幸有機會率先與素人國民法官共審殺人案件，並表示國民法官出乎意料對案件的事實掌握很有概念，因為想法與角度和職業法官非常不同，有時提出的點是職業法官連想都沒想到的，也因此雖然有時候可能用字遣詞不會太精準，又因此拖長審理程序時間，但能讓被告有充分公平審判的機會。

國民法官則表示，平時只會看到案件結果，這次來參審，親自參與過程、看到兩方說法，更能體諒法官做出的判決，甚至有人「一開始沒有聽過國民法官這件事」，直到收到通知才知道，也感嘆職業法官真的不容易，「要審判一個人的生死」，直呼這是人生初體驗，很榮幸。

新北院今天下午2時30分在國民法庭第一專用庭進行宣判程序，認為檢方具體求刑範圍過重，季婦雖遭家庭暴力，客觀上引起同情，但考量案發當下並未有暴力事件發生，死者當時為熟睡狀態，還有其他管道可以求援，考量季婦已因自首減刑一次，最低刑度為5年，相當於重傷害罪，不符刑法59條，但她與家屬達成和解，依殺人罪處7年2月徒刑。

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