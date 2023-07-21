為搶手機爆肢體衝突 男星與女友互告雙雙遭判刑

藝人林曜晟（藝名博焱）去5月與張姓女友爆發肢體衝突，雙方互告傷害，士林地檢署起訴後，士院今宣判，林男犯剝奪他人行動自由罪、傷害罪，合併應執行4月徒刑，張女犯傷害罪，判拘役40天，皆可易科罰金。

審理期間，雙方否認犯行。林男稱，去年5月2日他與張女在租屋處隔離，張女趁他入睡時偷看手機，他因此也想看張女手機，兩人為爭搶手機爆發衝突，過程中他被張女伸手抓傷、咬傷，張女還持破酒瓶敲打地板，指林男是藝人，揚言「把事情搞大」。

起訴指出，林男胸口受擦傷、雙手受擦傷、背部也有擦傷，張女則四肢多處受擦挫傷，雙方依傷害罪起訴。士林地院今宣判，林男犯剝奪他人行動自由罪、傷害罪，各判3月徒刑，應執行4月；張女犯傷害罪，判拘役40天，皆可易科罰金，以1000元折算1日，全案可上訴。

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