鍾東錦等4人「四合一買票」 判決結果兩家歡樂兩家愁

去年地方選舉，苗栗縣長鍾東錦及大湖鄉民代表會主席謝見德等4人，涉及縣長、鄉長、鄉民代表、村長選舉「四合一」現金買票，苗栗地方法院審理辯論終結後，今天下午4點合議庭進行宣判，判決鍾東錦、大湖鄉代表林裕欽當選無效之訴駁回；謝見德、大湖村村長傅顯榮判決當選無效。

苗栗地檢署檢察官對於鍾東錦、林裕欽、謝見德、傅顯榮4人，縣長候選人徐定禎對於鍾東錦，鄉民代表候選人葉琪熏對於謝見德，分別提起當選無效之訴，主張鍾東錦、林裕欽、謝見德、傅顯榮競選團隊中的陳姓男子，於111年11月中旬某日，委由林姓男子先後轉交現金2000元、4000元給丘姓女子，請託丘女及其家人投票支持謝見德、傅松琳（未當選）、傅顯榮。

被告鍾東錦、林裕欽、謝見德、傅顯榮則均辯稱，並未指使陳男、林男、丘女及謝男向他人買票，對上開買票情事均不知情。

苗栗地方法院發言人宋國鎮表示，合議庭認為依人證物證，認定當時丘女僅為謝、傅兩候選人買票，並未包含鍾東錦、林裕欽兩人選票在內。丘女行賄過程雖有提及鍾、林，但僅出於己意自發性為其兩人拉票，與其交付賄款無對價關係。

另謝姓男子於偵查中僅稱有為傅顯榮向葉姓女子買票，未提及有為鍾東錦買票情事，無證據證明有為鍾東錦買票的行為。鍾東錦、林裕欽被訴當選無效部分，判決駁回。

謝見德、傅顯榮部分，依丘姓女子、陳姓男子及林姓男子的證述互核勾稽，確有買票事證，謝見德、傅顯榮兩人，與擔任傅松琳競選總部主任委員的陳姓男子往來密切，陳男子多次為其助選，實質上可認為是同一競選團隊，並對於陳男為其買票之事，有知情、授意或容許陳男賄選行為，故判決謝見德、傅顯榮當選無效。