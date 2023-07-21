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當選無效之訴鍾東錦勝訴 律師：被告67次回答未買票

聯合報／ 記者胡蓬生吳傑沐／苗栗即時報導

苗栗縣鍾東錦遭檢方、競選對手提起當選無效之訴，苗栗地方法院一審下午宣判鍾東錦勝訴，檢方強調將等收到判決書後再研議是否提上訴，鍾東錦由律師代表發言，強調判決結果是「還鍾縣長一個公道」，鍾也一直以「平常心」看待這起訴訟，律師並質疑全案有被告在調查時曾67次清楚回答沒幫鍾東錦買票，但過程受到不當詢問，會研議是否對相關調查人員提告。

辯護律師饒斯棋聆判後指出，感謝合議庭法官針對客觀證據及關鍵證人的證詞，作出公平、公正及公開的判決，還了縣長鍾東錦一個公道，判決後他與鍾縣長通話，鍾也強調一直以平常心看待這件案子，覺得「沒有做的事就是沒有」，判決已可證明。

他質疑指出，全案審理期間傳了十多名證人，其中7名關鍵證人都清楚證稱沒幫鍾東錦買票，但其中發現嚴重問題，有被告在調查人員訊問時受到拍桌、辱罵等不正詢問達44次，被告在受威脅過程中仍67次提及未幫鍾買票，法院審理過程及判決結果可證明鍾東錦沒票買的客觀事實，在收到判決書後將與鍾研議是否對相關調查人員提告。

饒斯棋強調，兩名被控涉賄被告的刑事審理部分，法院都認定他們未幫鍾縣長買票的客觀事實，呼籲檢方停止上訴，尊重苗栗縣44萬多選民的民主選擇。

鍾東錦競選縣長期間的對手徐定禎、現任行政院中辦執行長徐定禎表示，他個人尊重法院的判決結果，至於是否提出上訴要與民進黨中央、律師方面再研議。

苗栗縣長鍾東錦當選無效之訴一審宣判並勝訴，由律師饒斯棋代表發言，強調判決結果是「還鍾縣長一個公道」。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣長鍾東錦當選無效之訴一審宣判並勝訴，由律師饒斯棋代表發言，強調判決結果是「還鍾縣長一個公道」。記者胡蓬生／攝影

鍾東錦 律師 苗栗縣 當選無效 徐定禎

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