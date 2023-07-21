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首度參審的國民法官判決出爐 新北殺夫婦一審判7年2月

攝影中心／ 記者許正宏／新北即時報導

廣受全國矚目的首件國民法官參審案件「季姓婦人遭家暴殺夫」一案，今天新北地方法院審理判決出爐，一審合議庭宣判季婦7年2月有期徒刑，下午庭長、審判長、法官與國民法官共同召開記者會說明，司法院長許宗力等人也出席聆聽審理過程，新北地院鑑於國民法官的個人資訊披露疑慮，說明判決過程中不允許任何形式的攝錄影，將攝影記者們趕出會議現場。

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廣受全國矚目的首件國民法官參審案件「季姓婦人遭家暴殺夫」一案，今天新北地方法院審理判決出爐，一審合議庭宣判季婦7年2月有期徒刑，下午庭長、審判長、法官與國民法官共同召開記者會說明。記者許正宏／攝影
廣受全國矚目的首件國民法官參審案件「季姓婦人遭家暴殺夫」一案，今天新北地方法院審理判決出爐，一審合議庭宣判季婦7年2月有期徒刑，下午庭長、審判長、法官與國民法官共同召開記者會說明。記者許正宏／攝影
廣受全國矚目的首件國民法官參審案件「季姓婦人遭家暴殺夫」一案，今天新北地方法院審理判決出爐，一審合議庭宣判季婦7年2月有期徒刑，下午庭長張誌洋（中）、審判長黃湘瑩（右）、法官游涵歆（左）與國民法官們共同召開記者會說明。記者許正宏／攝影
廣受全國矚目的首件國民法官參審案件「季姓婦人遭家暴殺夫」一案，今天新北地方法院審理判決出爐，一審合議庭宣判季婦7年2月有期徒刑，下午庭長張誌洋（中）、審判長黃湘瑩（右）、法官游涵歆（左）與國民法官們共同召開記者會說明。記者許正宏／攝影
廣受全國矚目的首件國民法官參審案件「季姓婦人遭家暴殺夫」一案，今天新北地方法院審理判決出爐，一審合議庭宣判季婦7年2月有期徒刑，下午庭長、審判長、法官與國民法官們共同召開記者會說明。記者許正宏／攝影
廣受全國矚目的首件國民法官參審案件「季姓婦人遭家暴殺夫」一案，今天新北地方法院審理判決出爐，一審合議庭宣判季婦7年2月有期徒刑，下午庭長、審判長、法官與國民法官們共同召開記者會說明。記者許正宏／攝影
廣受全國矚目的首件國民法官參審案件「季姓婦人遭家暴殺夫」一案，今天新北地方法院審理判決出爐，下午庭長、審判長、法官與國民法官共同召開記者會說明。記者許正宏／攝影
廣受全國矚目的首件國民法官參審案件「季姓婦人遭家暴殺夫」一案，今天新北地方法院審理判決出爐，下午庭長、審判長、法官與國民法官共同召開記者會說明。記者許正宏／攝影
廣受全國矚目的首件國民法官參審案件「季姓婦人遭家暴殺夫」一案，今天新北地方法院審理判決出爐，一審合議庭宣判季婦7年2月有期徒刑，下午庭長、審判長、法官與國民法官們共同召開記者會說明，司法院長許宗力（中）等人也出席聆聽審理過程。記者許正宏／攝影
廣受全國矚目的首件國民法官參審案件「季姓婦人遭家暴殺夫」一案，今天新北地方法院審理判決出爐，一審合議庭宣判季婦7年2月有期徒刑，下午庭長、審判長、法官與國民法官們共同召開記者會說明，司法院長許宗力（中）等人也出席聆聽審理過程。記者許正宏／攝影
廣受全國矚目的首件國民法官參審案件「季姓婦人遭家暴殺夫」一案，今天新北地方法院審理判決出爐，一審合議庭宣判季婦7年2月有期徒刑，下午庭長、審判長、法官與國民法官們共同召開記者會說明，司法院長許宗力（中）等人也出席聆聽審理過程。記者許正宏／攝影
廣受全國矚目的首件國民法官參審案件「季姓婦人遭家暴殺夫」一案，今天新北地方法院審理判決出爐，一審合議庭宣判季婦7年2月有期徒刑，下午庭長、審判長、法官與國民法官們共同召開記者會說明，司法院長許宗力（中）等人也出席聆聽審理過程。記者許正宏／攝影

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