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交通安全處罰新制上路 貨運司機抗議斷生計

攝影中心／ 記者黃義書／台北即時報導
台灣汽車貨運暨倉儲業產業工會理事長林志雄（中），率同等運輸貨運工會，下午前往交通部舉行「反惡法、顧生計」抗議陳情。指交交通部七月上路的「道路交通安全處罰管理條例」，斷了司機的生計，把司機成祭品。記者黃義書／攝影
台灣汽車貨運暨倉儲業產業工會理事長林志雄（中），率同等運輸貨運工會，下午前往交通部舉行「反惡法、顧生計」抗議陳情。指交交通部七月上路的「道路交通安全處罰管理條例」，斷了司機的生計，把司機成祭品。記者黃義書／攝影

台灣汽車貨運暨倉儲業產業工會、台臺灣汽車貨運倉儲業產業工會等運輸貨運工會，下午前往交通部舉行「反惡法、顧生計」抗議陳情。反對不顧基層的惡法，指交交通部七月上路的「道路交通安全處罰管理條例」，增加靜態違規停車，將對駕駛人和公司記點，駕駛人滿十二點將吊扣駕照兩個月，兩年內吊扣駕照兩次就吊銷駕照。如此等於斷了司機的生計，把司機成祭品，換取表面的政績。完全沒有考慮貨車司機的勞動型態和貨運業的實際運作情況。

運輸貨運工會提出五點要求，一、靜態違規不能歸責貨車司機，罰單費用和道安講習費用應全部由事業單位負擔，做為解雇貨車司機。 二、 貨車司機的靜態違規諸多係道路設計不良所致，不應列入吊扣或吊銷駕照的處分範圍。三、貨運同業公會統計各所需的卸貨車格數量，由交通部責成各地方政府研議增設。 四、交通部應盡速訂定卸貨車格統一的使用規範。五、不能設置卸貨車格的地方，應開放特定路段標線，讓營業車申請臨停許可。

台灣汽車貨運暨倉儲業產業工會、台臺灣汽車貨運倉儲業產業工會等運輸貨運工會，下午前往交通部舉行「反惡法、顧生計」抗議陳情。指交交通部七月上路的「道路交通安全處罰管理條例」，斷了司機的生計，把司機成祭品，換取表面的政績。記者黃義書／攝影
台灣汽車貨運暨倉儲業產業工會、台臺灣汽車貨運倉儲業產業工會等運輸貨運工會，下午前往交通部舉行「反惡法、顧生計」抗議陳情。指交交通部七月上路的「道路交通安全處罰管理條例」，斷了司機的生計，把司機成祭品，換取表面的政績。記者黃義書／攝影
台灣汽車貨運暨倉儲業產業工會理事長林志雄（中），率同等運輸貨運工會，下午前往交通部舉行「反惡法、顧生計」抗議陳情。指交交通部七月上路的「道路交通安全處罰管理條例」，斷了司機的生計，把司機成祭品。記者黃義書／攝影
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台灣汽車貨運暨倉儲業產業工會、台臺灣汽車貨運倉儲業產業工會等運輸貨運工會，下午前往交通部舉行「反惡法、顧生計」抗議陳情。要求廣設貨車停車位；高呼「記點沒有配套，宅配死路一條」口號。記者黃義書／攝影
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駕照 交通部 罰單

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