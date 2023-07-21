涉違反選罷法 苗栗縣長鍾東錦一審「當選無效」駁回

苗栗縣長鍾東錦因涉違反選罷法遭檢方提起當選無效之訴，同案另有2名大湖鄉民代表、1名村長被告，苗栗地方法院審理辯論終結後，今天下午4點左右合議庭進行宣判，判決鍾東錦部分駁回。

去年地方選舉，時任苗栗縣長、大湖鄉長聯合競選總部陳姓主委，及丘姓、林姓選民遭檢方起訴，涉及縣長、鄉長、鄉民代表、村長選舉「四合一」現金買票，苗栗地方法院上個月依違反公職人員選舉罷免法，判決3人全部有罪；檢方另對鍾東錦等4人提起當選無效之訴。

鍾東錦當選無效之訴宣判眾所關心，但鍾東錦及同案被告大湖鄉代會主席謝見得、鄉代林裕欽、大湖村長傅顯榮等人均未到庭聽判，委由律師出席；全案合議庭審判長顏苾涵、受命法官黃思惠、陪席法官陳中順蒞庭後，宣判鍾東錦當選無效之訴駁回。