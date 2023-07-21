國民法官新制上路7個多月 全國累計42案

全國首件由國民法官參審的新北市季姓婦人殺夫案今天宣判，而根據司法院統計，國民法官新制上路7個多月後，目前各地方法院累計已42件適用國民法官案件。

台灣新北地方法院審理季姓婦人稱不堪家暴殺夫案，也是全國首件國民法官參審案。由於季姓婦人符自首減刑要件，爭點在於是否適用中華民國刑法情堪憫恕規定，合議庭稍早判季姓婦人7年2月有期徒刑。

根據統計，42案中以台中地院案件數最多共10件，新北院6件、北院4件；新竹、苗栗、高雄地院各3件；桃園、彰化、橋頭、士林地院各2件；屏東、台南、基隆、金門及雲林地院各1件。

在台中市擔任業務員的歲黃姓男子去年到同為業務員的施姓男子家中理論，卻持刀刺死對方，台灣台中地方檢察署今年1月依殺人罪嫌起訴，成為國民法官新制施行後全國首宗適用國民法官案件，但由於季姓婦人案準備程序順利，成為全國最早進入選任程序案件。

23歲李姓男子去年酒駕競速，在台北市發生車禍，造成1人死亡。北檢今年3月依酒駕致死罪起訴，成為北院首件適用國民法官案件；北院已選出6名國民法官與4名備位國民法官，今天上午完成宣誓程序並進行審前說明，將於24日到27日進行審判程序，預計28日宣判。

另外，53歲向姓男子去年11月酒後駕車返家在台北撞死新加坡籍男子，北檢已依加重酒駕致死起訴，待北院抽籤分案後，將成為全國第42件適用國民法官案件。

案件被告人數部分，司法院統計，國民法官案件最多被告人數6人，為屏檢偵辦越南籍移工遭毆致死命案，全案依殺人等罪偵結；被告林姓男子等6人遭起訴，這也是屏院首宗適用國民法官法案件。