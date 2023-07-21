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曾到北檢掛民進黨旗 田山盛國朝總統府丟運動鞋當它垃圾場 挨罰3千

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

男子田山盛國於去年台北地檢署偵辦新竹市長高虹安涉貪案時，擅闖北檢頂樓懸掛民進黨旗，被依無故侵入建築物罪判拘役45日，得易科罰金；他今年5月認為總統府是垃圾場，朝總統府丟一只運動鞋，台北地方法院裁定處罰3000元罰鍰，可抗告。

田山盛國5月3日下午近4時，認為總統府是垃圾場，要找垃圾場丟棄運動鞋為由，在總統府西大門前對內投擲一只運動鞋，被警方依違反社會秩序維護法移送。

台北地院根據警察調查筆錄、扣押物品、監視器截圖等，認為田山盛國丟鞋的行為顯然有故意貶低總統府為垃圾場的意圖，且單純丟擲運動鞋看不出訴求為何，難認屬於言論自由保障的範圍，認為田山盛國無正當理由，藉端滋擾公共場所，處罰鍰3000元。

田山盛國於去年12月16日檢察官偵辦高虹安詐領助理費涉貪案，複訊後諭令高虹安以60萬元交保，當天下午3時20分，田山盛國在地檢署6樓管制門前駐足，再從辦公區域走到露天的平台，將民進黨黨旗懸掛在旗竿上離開，被法院依無故侵入建築物罪判拘役45日。

然而，田山盛國陳抗爭議不止一樁，他曾因不滿NCC處理中天電視台換照案，恐嚇NCC委員、在NCC旗幟噴漆，還曾在「日本經濟新聞社」台北辦事處潑尿，也在媒體人周玉蔻經營的「放言科技傳媒」辦公室咬傷傅姓員工，皆被法辦。

田山盛國。圖／聯合報系資料照片
田山盛國。圖／聯合報系資料照片

總統府

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