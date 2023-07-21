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妙齡女上樓遭男尾隨進屋壓床侵犯 她嚇壞兩度掙脫赤腳衝到1樓求救

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中1名年輕女子清晨5點多回西屯區租屋處，同棟楊姓男子竟尾隨趁她開門時闖入強壓床上親吻、摸下體，女子尖叫掙脫遭楊抓回，最後赤腳從7樓奔向1樓向路人求救；法院認為，楊害女子身心受創，考量他犯後坦承、已賠償10萬元和解，依侵入住宅犯強制猥褻罪判他1年10月，可上訴。

檢警調查，楊男2021年1月24日清晨5點多回家，在社區大樓見1名年輕女子要搭電梯上去，就尾隨在後跟著她上7樓，並趁對方一開門時就闖入強壓她到床邊親吻、亂摸下體，女子嚇到問「你是誰，我不認識你」， 奮力用腳踢他後衝出門外求救。

楊竟在後喊「妳回來」，又將她硬拉回房間企圖扯下褲子、打開雙腳，經女子掙脫後赤腳衝下樓向路人求救，楊男則跟著到1樓大門期樓查看女子動靜，但因找不到人才作罷。

法院審理時，楊男坦承強制猥褻但否認侵入她房間；女子證稱，當天和朋友聚會後回家，該棟大樓內都是分租套房，等電梯時第一次見到楊男，一出來開門進房楊就手伸過來將她壓在床上強吻、摸下體。

女字還說，逃出房間又被楊硬抓回去，她掙脫衝出房間曾向其他住戶敲門求救都沒反應，1樓警衛晚上11點就下班，後來是向路邊車主求救並在其陪同下上樓，直到一早6點多警察到場她才敢走出來。

法院審酌，女子前後證詞一致，且和監視器畫面相符，考量楊男犯後坦承，已經和女子和解賠償10萬元，依刑法第59條情堪憫恕予以減刑後，依侵入住宅犯強制猥褻罪判他1年10月。

楊男尾隨女子強闖進她房間，還壓在床上亂摸下體，法院依侵入住宅犯強制猥褻罪判他1年10月。示意圖／ingimage
楊男尾隨女子強闖進她房間，還壓在床上亂摸下體，法院依侵入住宅犯強制猥褻罪判他1年10月。示意圖／ingimage

猥褻 電梯

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