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富商無照酒駕開保時捷超速撞死空少 北院第4件國民法官案他審理

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

富商向詠強酒駕超速撞死聯合航空空少，檢方依酒駕致死罪嫌起訴，成為台北地院第四件國民法官案件。圖／本報記者翻攝
富商向詠強酒駕超速撞死聯合航空空少，檢方依酒駕致死罪嫌起訴，成為台北地院第四件國民法官案件。圖／本報記者翻攝

酒駕前科的富商向詠強駕照已被吊銷，他去年再度飲用紅酒後，駕駛保時捷休旅車上路，行經台北市敦化南路二段時，撞死美國聯合航空公司新加坡籍空服員，他酒測值高達每公升0.58毫克，被檢方依公共危險酒駕致死罪嫌起訴，成為台北地方法院第4件國民法官案件，經抽籤分案，確定由法官吳明蒼中籤審理。

向詠強2015年2月10日、2019年1月3日酒駕被各判刑4月定讞，駕照也於2019年1月4日被吊銷，但他去年11月1日下午在飯店引用半瓶紅酒，搭計程車到自身經營的舒療店按摩，再開保時捷休旅車欲返回住處。

未料，向詠強同日晚間8時許超速行駛於敦化南路二段，撞擊54歲空少致第5節頸椎骨折、左側血氣胸、肋骨骨折，最終因神經出血性休克而宣告不治；向詠強酒測值達0.58毫克，被警方移送偵辦，檢方今依公共危險酒駕致死罪起訴。

台北地院今上午11時人工抽籤分案，由法官吳明蒼中籤審理，並由庭長歐陽儀擔任審判長，陪席法官為趙書郁；吳明蒼為律師轉法官，曾承審「老虎牙子」負責人林志隆虛開發票助逃漏稅案、前中興高中董座掏空資金案。

富商向詠強酒駕超速撞死聯合航空空少，檢方依酒駕致死罪嫌起訴，成為台北地院第四件國民法官案件。圖／本報記者翻攝
富商向詠強酒駕超速撞死聯合航空空少，檢方依酒駕致死罪嫌起訴，成為台北地院第四件國民法官案件。圖／本報記者翻攝

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

酒駕 國民法官 駕照 酒測

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