法院MeToo！士林審判長爆車內性騷擾 女法官協會發聲力挺受害者

士林地方法院資深法官蔡明宏被控去年底開車載年輕女法官到陽明山性騷擾，法院性騷擾申訴處理評議委員會決議認定成立性騷擾，士林地院今移請法官評鑑委員會審議，最重建議免除法官職務；中華民國女法官協會今表示，支持勇於在法官論壇上揭發性騷擾的法官，持續關注士林地院性平調查的後續進展。

法官論壇6月16日有署名「妳不孤單」法官，爆料資深法官「蔡董」，去年11月15日以關心工作狀況，中午開車載著剛分發的女法官到陽明山上吃飯，車輛卻開到深山的「中湖戰備道」旁，在車上性騷女法官不只一輪，最後女法官以下午要評議案件要求下山。

隔日，法官論壇上有「當事者」發文，「我堅決反對任何形式的性騷擾，也不能容忍藉MeToo熱潮惡意潑穢尊嚴，在此發下毒誓：我如果有性騷行為，我用我全部生家性命賭上任何詛咒，但如果沒有性騷這事，那麼不道德抹黑的人呢」。

士林地院依規定性平調查並通報，上月發布人事異動，蔡明宏免兼審判長職務，改配屬為刑事第二庭法官，女法官也至士林地檢署提告完成筆錄，檢方6月19日分他字案偵辦。

士林地院性騷擾申訴處理評議委員會訪談、調查、邀請專家學者列席提供意見，決議認定成立性騷擾，士林地院今移請法官評鑑委員會，對蔡明宏個案評鑑。

女法官協會發聲明指出，性別平等是基本人權原則，也是社會進步的重要標誌，在一個實現性別平等的社會裡，追求性別平等有助於提升社會整體的經濟發展和生產力，使社會更加和諧，進而發揮每個人的潛力。

協會表示，但因女性參與各行各業，使得女性與男性在職場接觸機會增加，Me Too運動在過去幾年中震撼了全球，這場運動旨在揭露性騷擾行為，提供倖存者平台，讓他們分享自己的故事並呼籲社會關注。

協會指出，支持勇於在法官論壇上揭發性騷擾事實的法官，並持續關注士林地院性別平等調查的後續進展，確保受害者得到公正的對待，並對於性騷擾行為施予懲治。