國民法官速審將創紀錄？台中地院力拚「1天內」審完就宣判

台中劉姓男子今年初毒駕在市區狂飆釀2死1傷慘劇，台中地院今依國民法官程序審理，審判長唐中興上午開完準備程序庭後，諭知9月7日選任國民法官、審理及宣判，要力拚1日內審結，公訴檢察官張凱傑坦言「我們都有年紀了」，盼有更寬裕時間，唐表示將視情況調整，但仍會努力看看。

台中地檢起訴指出，劉男（48歲）過去有4度酒駕前科，小客車駕照早已被吊銷，今年1月14日在烏日區住家吸食安非他命，隔天15日晚上無照開車上路，7點先是在東區追撞1輛等紅燈小客車，他怕無照、毒駕曝光竟踩油門逃逸，沿復興路、振興路、忠孝路、建成路逆向狂飆連闖9個紅燈。

劉男經東光園路、振興路口時，再度闖紅燈撞上葉姓男子（65歲）、雙載的連姓姐妹（38歲、39歲）2輛機車，造成葉男當場死亡，連姓妹妹隔天也傷重不治，釀2死1傷慘劇後又逃跑回家，檢方依毒駕致人於死等罪嫌起訴他，是台中地院承審第7件國民法官案件。

台中地院今天上午9點開準備程序，劉男就檢方起訴法條均認罪，辯護人表示僅就量刑部分答辯，並聲請調閱劉男之前在5間醫院就診紀錄、精神病歷等，以了解他身心狀況做量刑參考，其餘都不爭執，沒有另要聲請調查證據。

由於開庭過程順暢，大約近2個小時結束，審判長唐中興諭知今天準備程序終結，將進入候選國民法官抽選200人。

唐也諭知目前擬定的審理計畫，將於9月7日早上9點選任國民法官，隨後進入宣示、審理及開示證據，預計下午5點40分評議，6點40分宣判，等同是一天內走完選任國民法官、審理及宣判所有程序，要拚1日內審結紀錄。

唐中興也說，會希望1天內審理完畢，是考慮到國民法官記憶猶新下儘速審結，若隔一天再回來開庭難免通勤上延滯，為降低風險才這樣安排，若在程序順利下應能夠達成，也會考量國民法官體能、思緒做次序安排，請檢、辯不要擔心。

公訴檢察官張凱傑聽聞審判長預計1天內審結有些訝異，他向唐中興坦言，「我們都有年紀了」，也可能抽到的國民法官是60多歲長者，基於國民法官照料原則下盼能多給至1天半時間，減輕負擔。

唐中興解釋，目前審理計畫是預計整體順暢情況，他也不會採馬拉松式審理，也會視進度彈性調整，若1天內無法審結，就會順延至隔天9月8日再宣判，本件有望成為中部首件國民法官宣判案件。 劉男今年初在市區毒駕逆向、闖紅燈車禍，釀2死1傷慘劇。圖／報系資料照

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