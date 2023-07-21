傻眼 ！「im.B」案拍賣會上買到假酒 行政執行署說話了

檢警偵辦「im.B吸金案」期間查扣大量名牌包及名酒，日前陸續交由行政執行署拍賣，近日卻有民眾表示「買到假酒」，行政執行署士林分署今出面說明，指出購買者應自行確認拍賣品是否為正品。

士林分署表示，今年6月26日拍賣「im.B」案曾姓被告所持有的山崎25年威士忌，因酒品無法開瓶鑑定，所以拍賣公告中載明買受人就物品之瑕疵無擔保請求權，購買人應自行確認真偽，拍定後不得以此主張撤銷拍賣。

為保障民眾權益，士林分署在6月14、20、26日舉辦3場鑑賞會，讓有興趣參加拍賣的民眾能仔細觀察檢視相關拍賣品再決定是否購買；此外也委託台灣菸酒公司協助確認拍賣品外觀無明顯重大瑕疵；拍賣當日分署人員也請民眾確認拍賣品狀況無誤後再點交。