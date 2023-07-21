無人機計畫洩國防機密？雷虎科技告中時新聞網不起訴

從遙控模型起家，後切入軍工無人載具大廠的上市公司雷虎科技，不滿今年2月6日，中時新聞網報導雷虎使用陸製無人機參與軍用規格無人機計畫，疑似洩漏國防機密，於是控告中時新聞網負責人王丰和祝姓網站編輯兼記者。台北地檢署調查後，認為王丰未經手新聞，祝男是取材自立委質詢內容，且雷虎股價未因此明顯下跌，今不起訴兩人。

雷虎因身為國內無線電遙控模型龍頭，進而參與國防工業無人機研發計畫，為平息外界疑慮，已在去年11月8日，發布重大訊息，說明參與軍方無人機計畫並無使用任何中國大陸生產的零組件。

今年2月6日，中時新聞網仍以標題「陸製無人機主導廠商仍涉暈用計畫？他：對國防感到不安」，報導指稱雷虎使用陸製無人機參與軍用規格無人機計畫，使人對台灣國防安全感到不安，影射雷虎以此洩漏國防機密。

經雷虎提告，祝男表示報導係出於自行在網路上，看到某部落客針對立委魯明哲質詢陸製無人機的分析，於是蒐集相關資料後做出報導，編寫過程為主動挖掘，沒有受到任何人指示，也不用經過王丰核准。