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無人機計畫洩國防機密？雷虎科技告中時新聞網不起訴

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

從遙控模型起家，後切入軍工無人載具大廠的上市公司雷虎科技，不滿今年2月6日，中時新聞網報導雷虎使用陸製無人機參與軍用規格無人機計畫，疑似洩漏國防機密，於是控告中時新聞網負責人王丰和祝姓網站編輯兼記者。台北地檢署調查後，認為王丰未經手新聞，祝男是取材自立委質詢內容，且雷虎股價未因此明顯下跌，今不起訴兩人。

雷虎因身為國內無線電遙控模型龍頭，進而參與國防工業無人機研發計畫，為平息外界疑慮，已在去年11月8日，發布重大訊息，說明參與軍方無人機計畫並無使用任何中國大陸生產的零組件。

今年2月6日，中時新聞網仍以標題「陸製無人機主導廠商仍涉暈用計畫？他：對國防感到不安」，報導指稱雷虎使用陸製無人機參與軍用規格無人機計畫，使人對台灣國防安全感到不安，影射雷虎以此洩漏國防機密。

經雷虎提告，祝男表示報導係出於自行在網路上，看到某部落客針對立委魯明哲質詢陸製無人機的分析，於是蒐集相關資料後做出報導，編寫過程為主動挖掘，沒有受到任何人指示，也不用經過王丰核准。

檢察官經調閱上述部落客FB文章，發現發文確實以立委魯明哲去年11月8日在立院質詢內容為主軸，並提出相關質疑。當時魯明哲是針對雷虎在國慶煙火表演無人機中，是否使用大陸製產品，以及雷虎身為軍用商規無人機系統整合中微型無人機主導廠商加以質詢，而國防工業事項顯為與公眾利益有密切關係的公共事務，屬可受公評事項，故將王、祝兩人不起訴。

雷虎科技參與國防部微型無人機計畫，強調未使用任何中國大陸生產的零組件。雷虎科技/提供
雷虎科技參與國防部微型無人機計畫，強調未使用任何中國大陸生產的零組件。雷虎科技/提供

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