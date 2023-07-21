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假過路繳費簡訊竟與上國道時間吻合 網友戳破這關鍵

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄一名民眾接到過路繳費簡訊，竟和他上國道的時間吻合，網友戳破關鍵處在電話開端國際碼是假的。圖／取自臉書社團「高雄人大小事」
高雄一名民眾接到過路繳費簡訊，竟和他上國道的時間吻合，網友戳破關鍵處在電話開端國際碼是假的。圖／取自臉書社團「高雄人大小事」

高雄一名網友接到遠通電收eTag簡訊，指有一筆過路費逾期未繳，請在期限內繳納，並附上查詢連結網址；該名網友將簡訊拍照貼上網路社團，直指是詐騙新招，竟和他上國道時間吻合；有網友戳破關鍵處，指電話開端＋61是國際碼，一看就知道是假的。

該名網友將簡訊貼上臉書社團「高雄人大小事」，指自己接到過路費逾期未繳的簡訊，竟和自己上國道的時間吻合，覺得詐騙新招術很不可思議。

網友看到該篇貼文的簡訊玩起「大家來找碴」，有網友直接戳破關鍵處，指「電話開端＋61是國際碼，一看就知道是假的」、「國際電話不用理他」。

有網友則建議「直接去超商查詢即可」；有網友則提醒「新的詐騙手法，不要理會」、「有連結的不要點進去」。

高市刑大科偵隊隊長林建均指出，只要不是886或09開頭，通常都是假的，若有要求點入網站連結、或安裝APP等訊息，也勿安裝，小心內藏病毒。若不小心點入連結，勿輸入個資或信用卡，以免受害。

詐騙 國道 eTag

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